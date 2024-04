Iron Maiden vuelve a la Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

Escuchar

El reconocido conjunto de heavy metal inglés vuelve a la Argentina, más precisamente a Buenos Aires, con su show The Future Past World Tour. Según lo anunciado, el concierto está programado para el 1 de diciembre de este mismo año y tendrá lugar en un emblemático club de Parque Patricios.

Cabe recordar que la última vez que la banda británica vino al país fue en el 2019, en el marco de su gira Legacy of the Beast Tour, en soporte del juego para teléfonos móviles del mismo nombre, publicado por la agrupación en 2017. En aquel entonces, además de visitar Argentina, recorrieron varias ciudades de Latinoamérica. Ahora, con su nuevo tour, los británicos desembarcan en Buenos Aires y otros destinos de Sudamérica (Colombia, Chile y Brasil), una noticia ideal para los fanáticos luego de varios años sin poder escuchar su música en vivo.

Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, habló al respecto y expresó: “Estamos muy entusiasmados de llevar este tour a la Argentina. Siempre tuvimos un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar allí”.

Además, el músico anticipó: “En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.

Cuándo es y dónde se pueden comprar las entradas

El show será el 1 de diciembre en el estadio de Huracán

Las entradas en preventa se podrán adquirir mediante la plataforma Livepass a partir del miércoles 17 de abril a las 12 horas con tarjetas del banco BBVA, entidad financiera que auspicia el evento. Además, estos contarán con un beneficio de 3 cuotas sin interés. Mientras que el lanzamiento para el público general será el viernes 19 de abril al mediodía.

Con respecto a la ubicación, la famosa banda británica Iron Maiden eligió como escenario el estadio de Huracán, situado en el barrio de Parque Patricios, donde se vivirá una noche inolvidable para los seguidores del grupo.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Iron Maiden

Pese a que la banda ya confirmó su regreso al país, la fecha y el lanzamiento de la venta de los tickets, el precio de cada entrada todavía no está disponible. No obstante, se confirmó que habrá una variedad de opciones disponibles para los espectadores, que incluirán asientos generales y otros de categoría VIP.

LA NACION