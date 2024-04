Emilia Mernes brindó un explosivo show: el beso con Duki, el desfile de invitados y un emotivo descargo entre lágrimas

Escuchar

Fue una noche especial para Emilia Mernes. El comienzo de un viaje pero, al mismo tiempo, el final de una previa intensa que tuvo como motor el apoyo de sus oyentes quienes, en diciembre de 2023, fueron los responsables de agotar, en menos de once horas, las 10 fechas que la artista oriunda de Nogoyá fue lanzando con el Movistar Arena como epicentro de la presentación oficial de su segundo disco, .mp3 . La cantante se estará presentando el 7, 19, 20, 21 y 23 de abril y el 3, 29, 30 y 31 de mayo en el venue, la puesta en marcha de un tour que también la llevará por el interior del país, por el exterior, y que cobrará otra dimensión cuando desembarque, con dos fechas en octubre, en el estadio Vélez Sarsfield. Fue una noche especial para Emilia Mernes como lo fue el día en que veía, desde su celular, la demanda de entradas, lo que le ocasionó no solo un fervor acorde a la vorágine de esa jornada sino también una reconfirmación de que el camino transitado eventualmente iba a conducirla a un lugar más genuino. La cantante suele hacer hincapié en el valor del esfuerzo como aspecto clave para hallar un espacio de comodidad para poder explorar otros sonidos, otros géneros, para emanciparse de las reglas y tratar de no mostrarse encorsetada.

Emilia Mernes en el Movistar Arena, una noche a puro baile y emoción DIEGO SPIVACOW / AFV

“Toda la vida vi a mis papás trabajar incansablemente y esforzarse para lograr todo lo que se proponían, ellos son mi más grande ejemplo. Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho, y ojalá que mi historia sirva para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar y que se reconozca su sacrificio y talento. Los amo, siempre luchen por lo que anhelan”, había manifestado cuando su .MP3 TOUR comenzó con el pie derecho. Luego de su álbum debut, ¿Tú crees en mí?, en 2023 lanzó un trabajo discográfico en el que se movió de lo urbano para dejar una impronta pop con referencias explícitas a cantantes y bandas cuyas canciones fue absorbiendo para realizar su propia alquimia.

Así nació .MP3, un disco conceptual que, desde su gestación hasta su promoción, dejo en evidencia la atención a cada detalle. Emilia sabe que en la combinación de melodías pegadizas con una buena barra, la relevancia del fraseo y la contundencia de una composición (su segundo álbum se beneficia de temas breves pero efectivos) se produce la magia, pero .MP3 siempre tuvo como aditamento el recuperar la coherencia visual, la concepción de una narrativa con los visualizers como la mejor forma de poner todas las cartas sobre la mesa . Antes de su lanzamiento, se la podía ver a Mernes en una habitación que no es más que una réplica consciente de las de muchas de las personas que la consumen, ya sea su audiencia teen como ese público nuevo que fue a comprar una copia física de …Baby One More Time de Britney Spears cuando se asomaban los 2000. En ese espacio se podían ver diferentes estímulos: afiches, stickers, diarios íntimos, revistas, auriculares en el piso, una postal que conglomeraba el tono de su álbum.

"Mi público es mi lugar seguro", declaró la artista DIEGO SPIVACOW / AFV

Luego, llegó otra imagen de la artista, la tapa del disco con un vestido violeta insignia, en el que el MP3 se convertía en el símbolo del cambio en el que había estado trabajando, un cambio que comienza con el sonido de un cassette y un statement de tantos otros que tiene el álbum: “Este año me lo guardo en la cartera, no exagero”, se la escucha decir a Mernes, quien en ese mismo tema, “Facts.mp3″, reconoce lo mucho que disfruta ver su nombre “en el lineup” y cómo solamente escupe verdades . Entre esas verdades, hay una ostentación impostada que, según la propia Emilia, apunta a activar la adrenalina del oyente mediante la creación de un alter ego, alguien que hace un recorrido sensual y con la presunción como bandera en esas 13 canciones que, como el álbum mismo, va mutando a la par de su factótum.

De esta forma, el show que comenzó el sábado puntual, a las 21, también pasó por varios estadios representados en la pantalla con imágenes del videojuego que la artista también creó en el marco del lanzamiento de su disco y que le aportaron un condimento lúdico que fue celebrado por sus fans, quienes lucieron, de manera homogénea, prendas rosas y esos brillos que Mernes impuso desde la estética de .MP3. Si bien al comienzo del show se la notaba un tanto nerviosa, con el transcurrir de la noche se fue adaptando a esa experiencia sobrecogedora sobre la que ella misma se refirió en un instante del concierto. La catarata de hits de apertura, desde “Facts.mp3″. “Jagger.mp3″, “JET_Set.mp3″ (el tema en el que se luce Nathy Peluso) hasta “Ojitos_verdes.mp3” y “IConic.mp3″ crearon el clima ideal para que Mernes, acompañada por un gran equipo de bailarines, fuera navegando las distintas instancias de un recital plagado de sorpresas y perlitas .

Emilia Mernes tiene 9 shows por delante en el Movistar Arena RSfotos

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando la cantante habló de la importancia de estar viviendo “un amor sano” y cómo la canción “Como si no importara” cambió radicalmente su vida. Tras emitir esas palabras, salió a escena su pareja, Duki, con quien interpretó la canción con una sinergia ineludible, sellada por más de un beso . El rapero volvió a subirse al escenario en otra instancia del show, cuando a Mernes se la notó eufórica, con la presencia de colegas como Tiago PZK, Callejero fino, Nicki Nicole y FMK, quienes se lucieron en temas que marcaron sus respectivas carreras, como “Los del espacio”, “Una foto”, “Rápido lento”, “En la intimidad” y “Salgo a bailar”.

Momentos de quiebre y un necesario descargo

Emilia estuvo acompañada por su pareja, el rapero Duki, y por muchos colegas que interpretaron hits irrebatibles DIEGO SPIVACOW / AFV

Cuando en enero de este año se viralizó una entrevista que brindó Mernes a Europress en la que se le consultó sobre cómo ve la gestión política del presidente Javier Milei, la artista fue atacada por no responder la consulta . La incomodidad de Emilia en ese momento de su gira promocional no pasó inadvertida y, luego de un período silencio sobre el tópico, el sábado utilizó su show para recordar cómo fue atacada en las redes por lo sucedido. Entre lágrimas, y subida a una imponente plataforma que le permitió acercarse a diferentes sectores del venue, reveló que eligió su concierto para referirse al tema porque siente que, acompañada por sus oyentes, está en un lugar de seguridad que creyó haber perdido meses atrás. Tras interpretar “Cielo en la mente”, se dirigió a su audiencia: “Me sentí muy abrumada por el odio que recibí en redes sociales, desaparecí por eso, porque se convirtió en un lugar hostil. Si no hubiese hecho terapia o trabajado en el amor propio, no hubiese podido estar acá”, confesó y añadió: “Si no hablé de ciertos temas fue por miedo a que lo que dijera sea reducido a un titular, pero acá, con ustedes, me siento tranquila”.

Asimismo, la artista también aludió a las constantes comparaciones entre mujeres de la música y repudió la forma en la que se las enfrenta. “Basta de compararnos”, pidió. “Basta de ver quién hace más números, quién copia la ropa de otra, en lugar de compararnos, acompáñennos, porque a mí me encanta ver a mis compañeras pidiendo por nuestros derechos”, aseguró. Luego de lo que pareció una necesaria catarsis, Emilia se quebró nuevamente al interpretar “Guerrero.mp3”, en un momento del show más austero, sin las visuales imponentes que fueron una constante durante la noche.

Emilia Mernes y muchos guiños al pop del 2000 DIEGO SPIVACOW / AFV

Por otro lado, durante la interpretación del combo de “Uno los dos” ( la reversión del tema de Miranda! que grabó para el disco del dueto, Hotel Miranda ) y “A_1000_Km.mp3″, el tema que compuso para sus fans, se la notó más vulnerable, fuera de libreto, como cuando se dirigió a su padre por impulsarla a perseguir sus sueños , y cuando recordó a su abuelo por “esa primera guitarra” que le regaló y que despertó su pasión por la música, pasión que se mantuvo constante desde su adolescencia en Noyogá a este presente en el que no parece haber techo. Esto quedó demostrado sobre el final del show, cuando Emilia fluctuó entre la diversión con sus colegas que la acompañaron en una noche bisagra y la entrega en solitario a su público con “La_original.mp3″ (el hit que grabó con Tini), “GTA.mp3″ y “No_se_ve.mp3″, una trifecta imbatible donde su efervescencia fue contagiosa y le puso el broche de oro a un espectáculo en el que Mernes se conmovió ante el abrazo colectivo y del que se retiró feliz, plantada, con una seguridad que no es más que el resultado del “esfuerzo de tanto tiempo”.