Jonatan Viale, sobre el discurso de Alberto Fernández: “Fue a la defensiva”

Jonatan Viale dedicó su editorial, en el inicio de +Realidad (LN+), a analizar las palabras del presidente Alberto Fernández en el inicio de la 139° sesiones ordinarias en el Congreso. “Fue un discurso a la defensiva”, aseguró el periodista y remarcó que el protagonista del mensaje fue Mauricio Macri.

El conductor comenzó con el análisis del pasaje en el que el Presidente pidió un aplauso para el personal de salud. “Este fue el momento de mayor hipocresía del discurso. Es simple: si de verdad les importara no les hubieran robado las vacunas”, subrayó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, casi la misma persona - El editorial de Jonatan Viale

“Fue un discurso del jefe de una facción política, de campaña; chato y agresivo; de un Gobierno a la defensiva”, apuntó Viale más tarde. “Fue un discurso de un Presidente más preocupado por su vicepresidenta, que por su pueblo”, continuó y resaltó: “Estuvo lejos del tono moderado que había cultivado (Alberto Fernández) en 2020; y lejos de la unidad nacional que el Presidente había prometido en la campaña. Y no exagero que el 80% estuvo dirigido al núcleo duro oficialista”.

Luego, Viale destacó que el protagonista elegido por el Presidente para apuntar sus dardos fue el exmandatario Mauricio Macri. “De hecho, la frase más fuerte fue: ‘El gobierno de Macri fue una administración fraudulenta’”, sostuvo.

La marcha del sábado

Más adelante, Viale cuestionó los hechos de violencia que hubo el sábado en la puerta de la Quinta de Olivos, cuando miembros de diferentes sindicatos golpearon a jubilados que se movilizaban contra los vacunados vip.

“El sábado fueron 500 gremialistas que estaban desde temprano custodiando la Quinta de Olivos. Fleteros, jaboneros, ferroviarios, y algunos barras de Racing para complementar”, enumeró. Y acotó: “Fue el viejo pero siempre rendidor recurso del miedo; infundir terror para dominar la situación”.

La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie. pic.twitter.com/nFsgEHKMs7 — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2021

“Vimos y escuchamos también la indignación del kirchnerismo ante las bolsas mortuorias. El Presidente pidió no callar ante ‘semejante acto de barbarie’. El jefe de Gabinete dijo que la oposición insiste en profundizar los ‘discursos de odio’. Sinceramente, me pareció de mal gusto la imagen de supuestos cadáveres tirados en la Plaza de Mayo. Está llena de violencia”, sostuvo Viale y destacó: “Ahora bien, nos hubiera gustado ver esa misma indignación con el robo de las vacunas. Ahí no estaban tan enojados; no les hervía la sangre; no estaban calientes; no estaban indignados”.

