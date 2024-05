Tom Cruise posa por primera vez desde 2010 con Bella y Connor, los hijos que adoptó con Nicole Kidman

Escuchar

En una inesperada publicación en las redes sociales, Tom Cruise reapareció en una foto junto a sus hijos Bella y Connor, a quienes adoptó durante su matrimonio con la actriz Nicole Kidman. Si bien la fotografía fue posteada por un tercero, la imagen marca la primera reaparición pública del actor con ambos jóvenes, ya adultos, desde el año 2010.

La imagen muestra a Tom Cruise sonriendo en un partido de hockey en Florida, Estados Unidos, junto a Bella, de 31 años, y Connor, de 29, quienes han mantenido un perfil bajo en los últimos años. La imagen ha generado un gran revuelo entre los fanáticos del actor, quienes celebran esta reunión familiar tan esperada.

La foto grupal en la que fue retratada la estrella junto a sus hijos fue publicada a finales de 2023 por el exjugador de la Liga de Fútbol Americano Derrick Brooks, aunque recién ahora trascendió a los medios. “Buenas noches, ¡miren quién pasó por mi oficina antes de nuestro partido de Tampa Bay Lightning esta noche! Tom Cruise”, comentó el deportista en el posteo. En la imagen, Tom Cruise abraza a Brooks mientras su hijo Connor levanta el pulgar en señal de que todo está bien y la hija de Cruise, Bella, aparece detrás de ellos en la foto, en medio de un numeroso grupo de personas.

La imagen despertó efusivos comentarios por parte de los fans y buenos deseos para la familia Cruise. “Yo también estaría emocionado, pero la verdadera pregunta es: ¿estarás en la próxima Misión Imposible?”, comentó el atleta estadounidense Justin Gatlin. “¡Esto es increíble! Felicitaciones”, sumó un usuario.

Si bien Tom Cruise es conocido por mantener discreción en lo que respecta a su vida privada, su relación con Bella y Connor ha sido objeto de especulación y curiosidad por parte del público. La foto representa un momento de conexión y afecto entre padre e hijos y una prueba del lazo familiar existente.

En 2021, la estrella de Hollywood había sido vista con Connor en San Francisco en un partido de béisbol que enfrentó a los Dodgers con los Giants. El actor y su heredero, ambos pertenecientes al culto de la cienciología, protagonizaron esa salida que llamó la atención de los medios.

Connor y su hermana Bella fueron adoptados por Cruise y su exesposa Nicole Kidman en los 90. El actor también es padre de Suri, de 18 años, fruto de su relación con Katie Holmes, aunque no mantiene una relación cercana con ella. En cambio sus dos hijos mayores “son cienciólogos completamente dedicados como él”, según la revista People. Kidman, que no practica la cienciología, ha dicho en más de una ocasión que ama y apoya a sus hijos aunque no ha logrado, tras su divorcio, mantenerse cercana a ellos.

Tom Cruise y sus hijos Bella y Connor en el pasado Instagram @theconnorcruise

Cruise y Kidman se separaron en 2001 tras 11 años de matrimonio y sus hijos adoptivos decidieron quedarse al lado de su famoso papá, por mantener con él la misma conexión por la cienciología. “Tomaron decisiones y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta”, llegó a decir la actriz a la revista Who. Pese a entender la situación, Kidman no estuvo tan presente en las vidas de sus hijos como ella hubiera querido. Tras su divorcio de Cruise, la actriz se casó con el cantante Keith Urban, con quien tuvo a dos niñas: Sunday Rose y Faith Margaret.

Nicole Kidman y Tom Cruise, cuando todavía eran pareja, junto a sus hijos Getty Images

A diferencia del vínculo que lo une a sus hijos adoptivos, Cruise mantiene un distanciamiento con su hija Suri, nacida fruto de su relación con Katie Holmes. “Suri no es ciencióloga y nunca lo será”, sentenció un exvocero del misterioso culto y explicó así no solo la razón de la distancia entre la estrella de Hollywood y su hija, sino también la barrera que impide que hoy se vuelvan a ver.

Semanas atrás, Suri cumplió 18 años, pero no compartió el festejo con su padre, quien se encontraba en Londres filmando su próxima película. El paso de la joven a la mayoría de edad marca el punto final del arreglo económico que Cruise realizó con su ex por la manutención de la niña. Según el acuerdo de divorcio, el artista debió pagarle de forma anual la suma de 400.000 dólares.

