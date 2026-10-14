Jorge “Locomotora” Castro: del ring de boxeo a Gran Hermano, Bailando por un sueño y una biopoc inconclusa

Jorge “Locomotora” Castro murió esta madrugada a los 59 años en un bingo en la localidad de Morón y la justicia se encuentra investigando las causas de su fallecimiento. Aunque la gloria y el reconocimiento los encontró en el deporte, también se movió en el mundo del espectáculo, en donde participó y brilló (a veces furtivamente) en los realities más importantes de la televisión. Como si se tratase de un ring de boxeo, “Locomotora” se subió a la pista de baile, encendió brevemente las hornallas y durmió en la casa más famosa del país. Aun habiendo hecho todo esto, le quedó pendiente el ambicioso proyecto de llevar su vida a la pantalla.

Un campeón... ¡para Gran Hermano!

Jorge “Locomotora” Castro participó de Gran Hermano 2007

Ya siendo un consagrado campeón del boxeo, en 2007 se animó a dar un volantazo y fue uno de los participantes de la edición “Famosos” de Gran Hermano. Fue el octavo eliminado luego de haber estado 58 días en la casa que compartió con personajes como Amalia Granata, por ese entonces lejos de la política, Pachu Peña, Luis Vadalá, Nino Dolce, Hernán Caire, Cinthia Fernández, Carlos Nair Menem, Lisa Vera, la ex Chiquititas Fernanda Neil y Jaqueline Dutrá y ex GH 4, Diego Leonardi, entre otros. Su eliminación fue contra Robertino Tarantini.

En varias ocasiones dijo que se sintió mucho más cómodo allí que en otros realities a pesar del encierro y de estar 24/7 rodeado de cámaras. Sin embargo, lo que más le costaba del juego era no tener noción del tiempo. “Pensaba que era fácil, pero no, era difícil”, recordó hace dos años en Intrusos y a su vez aseguró que fue una buena experiencia a pesar de que se había querido ir varias veces.

Del ring a la pista

Cuatro años después se animó a participar nuevamente de un reality y se sumó a Bailando por un sueño. Claro que el baile no era lo suyo, pero nada que una buena previa con Marcelo Tinelli hablando del fútbol y de la vida y un poco de gracia no pudiera compensar. Sin embargo, su eliminación fue muy temprana, en la segunda gala con el ritmo cha-cha-chá, luego de batirse en el duelo telefónico con Virginia Gallardo.

En su paso por Bailando por un sueño, Virginia Gallardo le ganó el duelo telefónico a La Locomotora Castro Ideas del Sur

En la primera gala, luego de una previa en la que bromeaba y desafiaba a sus competidores de baile, Fabio la Mole Moli y Mike Tyson a subirse al ring, sumó nada más ni nada menos que 34 puntos. “Estás acostumbrado a luchar y me impresionó tu pasión en la mirada”, lo elogió en ese momento Moria Casán, quien le puso un diez.

Su compañera de baile fue Sofía Macaggi. Al dejar el certamen, agradeció y se mostró dolido por el sueño al que representaba. “No cumplí con la gente que tendría que haber cumplido; voy a tratar de cumplir el sueño porque tengo la capacidad de ayudar a los chicos”.

Debut y despedida

Si su paso por Bailando por un sueño fue breve (pero aún recordado), su participación en MasterChef Celebrity fue aún más corta. El año pasado fue el primer eliminado de la competencia conducida por Wanda Nara. El boxeador defendió su lugar en el show con unas albóndigas con salsa. Sin embargo, un pequeño percance lo obligó a improvisar... se olvidó de tomar carne del mercado y las hizo con el pollo que tenía. Eso, sumado al exceso de huevo y pan rallado, no le gustó nada al jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes salvaron a Emilia Attias y Esteban Mirol, dejando al deportista en la definición final con Luis Ventura, quien pasó a la siguiente ronda.

Roña Castro se despidió rápidamente de MasterChef Celebrity

Las sospechas sobre una incomodidad de él con el programa comenzaron semanas después cuando no asistió al repechaje, argumentando que las jornadas de grabación eran extensas. “Era terrible estar ocho horas; el primer día estuvimos 11 y yo tengo otros compromisos. Y los maltratos. Con todos son iguales. Con algunos más. Primero fue con Ventura, después con Mirol. Eran duros. (...) Para mí, Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi. Fue el marido, pero tiene que ser igual para todos”. Luego agregó en diálogo con Intrusos: “Yo tengo 14 comedores y nueve merenderos. Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando”.

Biopic pendiente

Hace menos de un mes, el exboxeador había confirmado que estaba trabajando en su propia biopic. “Será una serie de ocho capítulos del Roña Castro”, dijo en tercera persona y agregó que contaría todas las experiencias que vivió, desde los campeonatos mundiales hasta su labor solidaria en los comedores. Las locaciones serían México, Catamarca y Buenos Aires y, al ser consultado sobre si él participaría delante de cámara, dijo: “Ojalá pueda actuar”.

Sobre quién lo interpretaría, dijo que probablemente sería Luciano Castro. Es que el actor practica boxeo de manera amateur y tiene experiencia interpretando a pugilistas, desde su rol de Danilo en Campeones de la vida hasta su protagónico con Celeste Cid en Sos mi hombre y una reciente publicidad de analgésicos. Pero por ahora ese proyecto quedó en pausa.