Este miércoles por la madrugada, falleció el excampeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro, a los 59 años. De acuerdo a los primeros trascendidos, el exdeportista, también conocido como “El Roña”, se descompensó cuando estaba en el Bingo de Morón, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a LA NACION.

Tras un llamado al 911, se hizo presente en el lugar ubicado en la calle San Martín un móvil comando de la patrulla de Morón. Se había alertado por un hombre descompensado en el interior del recinto, en el sector de las máquinas. El encargado del establecimiento, identificado por las fuentes policiales como Matías Harfiel, contó que el exboxeador se encontraba en el interior. Al parecer, Castro padecía diabetes, por lo que intentarán determinar si el deceso tuvo que ver con su enfermedad.

Al hacerse presente la asistencia médica, se constató que el exdeportista había muerto. La causa por averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón, confirmaron las fuentes consultadas por este diario.

Murió el excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro a los 59 años. RICARDO PRISTUPLUK - CAMARA DIGITAL NIKON D1H

La vida de “Locomotora” Castro

Castro nació en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia en 1967 y fue campeón mundial de la categoría mediano. Su historia estuvo marcada por una extensa carrera deportiva y una personalidad que trascendió los límites del cuadrilátero. Alcanzó la cima del boxeo internacional durante la década de 1990.

Murió el excampeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

En 1989 conquistó el título argentino de peso mediano y al año siguiente obtuvo el campeonato sudamericano. Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando le ganó al estadounidense Reggie Johnson en la ciudad de San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Murió el excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro a los 59 años.

Convertido en uno de los grandes referentes del boxeo argentino, uno de sus combates más destacados tuvo lugar el 10 de diciembre de 1994, cuando se enfrentó con el estadounidense John David Jackson en la ciudad mexicana de Monterrey. El argentino estaba en desventaja, pero logró conectar un gancho de izquierda que derribó a su rival y lo llevó a dar vuelta el resultado para quedarse con la victoria.

Murió el excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro a los 59 años. FOTO:TONY GOMEZ

Carismático y solidario

En el último tiempo, Castro tuvo participaciones en programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Desde hace años, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, donde ayudaba a los más necesitados.

Falleció el excampeón de boxeo Jorge “el Roña” Castro. Alejandro Guyot

Un año atrás, tras quedar eliminado del reality de cocina que se emite por Telefe, “Locomotora” había contado que a los cuatro comedores que ya tenía en Lomas de Zamora, y los otros diez que abastecía con mercadería, iba a sumar uno nuevo en Morón. “Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, relató en una entrevista con este diario.

“A mí tampoco me alcanza, y eso que tengo mi negocio, mi gimnasio. En casa somos ocho con mis hijos y mis nietos. Cuando tenés que comprar churrascos, son 2 kilos de carne, 30 lucas, ¿entendés?“, agregó entonces.

En otra entrevista con este diario, el exboxeador contó que lo de ayudar a la gente con comida empezó en la pandemia de Covid-19. “Había comprado un gimnasio en marzo acá en Temperley y me agarró. Estuve un año y medio sin poder abrirlo. No sabía qué hacer. Y entonces se me ocurrió armar una olla popular para 30 personas; vinieron más de 60″, recordó. A mediados de mayo de 2021, el exdeportista dijo en un programa de televisión que quería postularse para diputado nacional.

El emotivo posteo de la novia de “Locomotora”

Noelia Vigliarolo, la novia de Castro, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”.

El emotivo posteo de la novia del Roña Castro tras el deceso del exboxeador. @noevigliarolo

“Con nuestras diferencias, nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa. Gracias por cuidarme tanto; nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró el posteo.