Jorge Rial, sobre la mudanza de Morena a Córdoba: “Me pone mal que arme su vida lejos mío”

Jorge Rial habló sobre la mudanza de su hija Morena a otra provincia. “Me pone mal que arme su vida lejos mío”, afirmó en una entrevista con eltrece. Este año, luego de hacer temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, Morena decidió instalarse definitivamente en Córdoba. De esta forma, la actriz podrá estar cerca de Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco.

“Morena esta muy bien, está viviendo en Córdoba, donde hizo teatro hasta hace poquito”, comenzó a explicar Jorge durante el programa Los ángeles de la mañana. “Fran, mi nieto, está hermoso. Está por cumplir los dos años. Ya tiene su colegio que va a empezar apenas cumpla años”, sostuvo sobre el hijo de Morena.

Jorge Rial se sinceró sobre la mudanza de Morena a Córdoba

Luego, hizo referencia a la relación que mantiene con su hija: “Ella está armando su vida allá, lejos mío. Me pone mal ver poco a Fran, pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos con camarita”. Además, se mostró satisfecho: “Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien”.

A su vez, se refirió a las difíciles situaciones que vivieron: “Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí, se las voy a perdonar”.

Respecto de la decisión de mudarse de provincia, Jorge contó que Morena le consultó y fue una iniciativa consensuada. “Yo le dije que si era feliz, y que si sentía que ese es su lugar en el mundo, como cree que es, está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda ahí y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas”, añadió.

Finalmente, habló sobre el polémico cumpleaños de la joven, que celebró sus 22 años en Villa Carlos Paz con amigos y con parte del elenco de La mentirita, la obra teatral que protagonizó. El festejo generó una fuerte repercusión, debido a que aparentemente no se respetaron los protocolos. Fue en un salón, sin distanciamiento social y con escaso uso de barbijos.

Morena Rial y una fiesta muy polémica Instagram

“Cuando hace cosas que no me gustan se lo digo también”, insistió Jorge. “Su festejo de cumpleaños no me gustó y se lo dije. Fue en plena pandemia. Pero es grande y mayor de edad. Pero cuando tenga que marcárselo se lo voy a marcar. A las dos, a Rocío también. Pasa que ella no es mediática”, completó.

