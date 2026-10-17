Juan Minujín reveló cómo llegó a trabajar con Angelina Jolie: del rechazo inicial a la preparación maratónica y el mejor final

Hace un mes, Juan Minujín presentó en Nueva York Sin sangre (Without Blood), película que coprotagoniza junto a Salma Hayek y Demián Bichir bajo la dirección de Angelina Jolie. “Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda. Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España”, expresó el actor en sus redes sociales tras el evento. Ahora, durante su paso por Otro día perdido (eltrece), contó cómo fue elegido para formar parte del proyecto y lo que significó trabajar con estrellas de Hollywood. “Fue una experiencia divina”, aseguró.

Minujín reveló que el casting le llegó justo cuando estaba grabando una película 12 horas por día. “Me mandan esto y era un monólogo de tres páginas en inglés. Era miércoles y el viernes tenía que estar. De entrada dije: ‘No llego’”, advirtió. La cuestión era que, como se trataba de un proyecto confidencial, no tenía demasiada información. Sin embargo, sabía que el que llamaba era Hollywood.

En septiembre se presentó en Nueva York Sin sangre, película dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Juan Minujín, Salma Hayek y Demián Bichir (Foto: Instagram @juanminujin)

“No soy bilingüe, tengo mucho trabajo. Hablo bien inglés, pero no como si fuera mi segunda lengua. Tengo que estudiarlo, leerlo en tres días y grabo 12 horas por día”, les explicaba. Pero, cuando algo tiene que suceder, sucede: “Ahí me dijeron: ‘Esto vale la pena, confiá’. Un poco intuí que sí, lo hice, les gustó mucho. Hice otra prueba más y quedé”.

En cuanto a cómo es tener a Angelina Jolie como directora, durante la entrevista con Mario Pergolini, el actor sostuvo: “Creo que hizo cinco largometrajes ya. Es una directora que, por ahí, por la carrera que tuvo y porque es una actriz muy icónica, toda esa parte es como que se le conoce menos. Aparte, es una gran activista en un montón de causas que son espectaculares”. Asimismo, destacó que es “muy buena” en la dirección: “Yo trabajé varias veces con actores y actrices que son directores y siempre es una experiencia que está buenísima porque tienen una manera de poder comunicarle al actor las cosas que es muy distinta a directores o directoras que no tienen ese background”.

Sin sangre se estrenó en septiembre de 2024 en el Festival de Cine de Toronto y en septiembre de 2026 tuvo su presentación en Nueva York Monica Schipper/EveryStory2024 - Getty Images North America

La película se grabó en Italia, en Roma y Apulia, y se estrenó en septiembre de 2024 en el Festival de Cine de Toronto. En julio de 2025, el protagonista de El Marginal contó en diálogo con LA NACION detalles de la producción: “Fue una experiencia espectacular, es una película que está buenísima, superinteresante. Está basada en una novela de Alessandro Baricco y transcurren dos tiempos distintos. Es sobre la guerra y las secuelas humanas, afectivas y psíquicas que deja. Angelina tiene ya varias películas sobre la guerra y es un tema que ella aborda muy bien, con mucha sensibilidad. Mi personaje está en el pasado, en el momento en el que es la guerra y la posguerra muy reciente. Ella como directora, además tiene un encuadre muy interesante sobre esas temáticas y es una gran activista de los derechos de la mujer y de los refugiados”.

En este sentido, advirtió que Jolie fue “muy cercana” con todos en el set. “La verdad que muy rápidamente se te va esta imagen que uno tiene de ella como un ícono, y empieza a ser una compañera de trabajo, una directora con la que uno está compartiendo el set 12 horas por día y estás viendo y tratando de resolver los miles de problemas que uno tiene allí y las inquietudes que uno tiene como actor. Ella está tan volcada y tiene tanta humildad y tanta inteligencia, que uno entra en esa sintonía. Cuando uno tiene un poco más de perspectiva, más de distancia, ve más cosas y te enriquece también trabajar afuera con otros equipos técnicos, con otras culturas de la actuación, otros modelos de trabajo”, reflexionó.