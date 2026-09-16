Juan Minujín presentó en Nueva York la película de Angelina Jolie que protagonizó junto a Salma Hayek: “Profundamente orgulloso”

“Ayer fue la premiere de Without Blood en Nueva York. ¡Tengo una felicidad tan enorme por este estreno!”, escribió Juan Minujín en su cuenta de Instagram y, junto a una serie de fotografías y clips de él exclusivo evento, explicó los motivos de su orgullo: “Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie. La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina Jolie para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma Hayek y Damián Bechir están extraordinarios”.

El actor argentino es, efectivamente, una de las estrellas del nuevo film dirigido por Jolie, y comparte elenco con la actriz y el actor mexicanos. “Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda. Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España”, finalizó su mensaje el protagonista de El Marginal.

En septiembre de 2024 se llevó a cabo el estreno del film en el Festival de Cine de Toronto, rodeado de figuras de Hollywood como Angelina Jolie y Salma Hayek. En ese momento, Minujín también compartió en sus redes sociales imágenes exclusivas del detrás de escena de la alfombra roja, mostrando la complicidad y buenos momentos que vivió con sus compañeros de elenco. En aquellas fotografías se lo ve riendo y abrazando a sus colegas.

Según le contó el actor a LA NACION en julio, después de aquel estreno, el film hizo una gira por diferentes festivales. “Fue una experiencia espectacular, es una película que está buenísima, súper interesante”, aseguró. En la misma entrevista, Minujín dio detalles del argumento del film: “Está basada en una novela de Alessandro Baricco y transcurre en dos tiempos distintos. Es sobre la guerra y las secuelas humanas, afectivas y psíquicas que deja. Angelina tiene ya varias películas sobre la guerra y es un tema que ella aborda muy bien, con mucha sensibilidad. Mi personaje está en el pasado, en el momento en el que es la guerra y la post guerra muy reciente. Ella como directora además tiene un encuadre muy interesante sobre esas temáticas y es una gran activista de los derechos de la mujer y de los refugiados”.

En cuanto a su experiencia junto a Jolie, indicó: “Fue muy especial, no por ser cholulo, sino porque es una persona que tiene un background, una sensibilidad artística, una carrera y un conocimiento de la industria y de la técnica enormes. Cuando uno tiene la suerte de cruzarse con alguien con ese bagaje es lindo porque además ella es una persona muy abierta, una directora muy sensible y muy cercana a los actores”.

Juan Minujín y Angelina Jolie en 2024, antes de la proyección del film en el Festival de Toronto Monica Schipper/EveryStory2024 - Getty Images North America

“Fue muy cercana siempre, la verdad que muy rápidamente se te va esta imagen que uno tiene de ella como un ícono, y empieza a ser una compañera de trabajo, una directora con la que uno está compartiendo el set 12 horas por día y estás viendo y tratando de resolver los miles de problemas que uno tiene allí y las inquietudes que uno tiene como actor. Ella está tan volcada y tiene tanta humildad y tanta inteligencia, que uno entra en esa sintonía. Cuando uno tiene un poco más de perspectiva, más de distancia, ve más cosas y te enriquece también trabajar afuera con otros equipos técnicos, con otras culturas de la actuación, otros modelos de trabajo”, agregó.