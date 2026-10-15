Josefina Lynch, señalada como culpable de la separación de Prandi y Ortega, contó su versión: “Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”

Tras el anuncio que hizo Julieta Prandi este lunes sobre su separación de Emanuel Ortega, las versiones sobre una tercera en discordia cobran cada vez más fuerza. Mientras que algunos rumores apuntan a Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, que habría frecuentado el estudio del artista para grabar un audiolibro, otras versiones señalan un reciente reencuentro del músico con la modelo Josefina Lynch durante este fin de semana. A raíz de esto, esta última rompió el silencio.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron tras seis años de relación y 27 días de casados (Foto: Instagram @jprandi)

Mediante su perfil de Instagram, donde acumula poco más de 36.000 seguidores, la cantante y expareja de Joaquín Levinton compartió una serie de historias en las que no se guardó nada. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, escribió.

El descargo de Josefina Lynch tras los señalamientos como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Captura Instagram/@josefinalynch_)

En ese sentido, indicó que su cercanía con el músico era “estrictamente profesional”, ya que está “trabajando en un proyecto musical”. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, añadió.

Josefina Lynch rompió el silencio (Foto: Captura Instagram/@josefinalynch_)

En otra historia, dijo: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil. Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”.

Y cerró: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”.

Josefina Lynch fue pareja de Joaquín Levinton

Cómo surgió el nombre de Josefina Lynch en la separación de Prandi

El nombre de Josefina Lynch salió a la luz este martes en LAM (América TV), cuando Karina Iavícoli reveló la situación que habría desencadenado la ruptura de los recién casados. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, comentó.

Ángel de Brito reveló nuevos detalles de la separación de Prandi y Ortega

“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir. A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, cerró la periodista.