Keith Richards: “Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando, porque no voy a ir al cielo pronto”

Keith Richards, el legendario guitarrista de The Rolling Stones, se encuentra muy cerca de cumplir 83 años de edad. Pese a haber tenido un pasado marcado por los excesos, en una entrevista con el diario inglés The Telegraph realizada en 2023, reveló que desde finales de los 70 comenzó a intentar alejarse de los estupefacientes e incluso su mayor logro fue en el 2019 abandonar los cigarrillos, una adicción que lo acompañó desde su adolescencia.

“Los cigarrillos que dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. Dejé la heroína en 1978. Dejé la cocaína en 2006. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando, porque no voy a ir al cielo pronto, pero aparte de eso, intento disfrutar de mi sobriedad. Es una experiencia única para mí″, contó sobre los cambios de sus hábitos.

Si bien sus consumos se alargaron en el tiempo durante décadas, agradece todos los días a su resistencia física y sus genes, que lo dejaron seguir disfrutando de la vida mucho más tiempo del que él incluso esperaba. “Tengo la suerte, tal vez, de que físicamente esto siga funcionando”, expresó en relación a su castigado cuerpo.

El cantante reconoció que uno de sus mayores logros fue poder dejar el cigarrillo (Foto: Instagram @officialkeef)

Además, a diferencia de muchas leyendas que siguen proclamando que la mejor era del rock fue aquella en la que el descontrol era un emblema, Keith aprovechó la oportunidad para brindarle un consejo a sus fans. “No le recomendaría a nadie la forma en que he manejado todo”, remarcó. Sin embargo, no se arrepiente de todo lo sucedido. “Pero me he comportado como creí necesario. Y creo que todos los demás, si hicieran lo mismo, podrían beneficiarse del consejo de Keith: ¡no se preocupen demasiado!“, lanzó.

Keith Richards y su relación con la vejez

A diferencia de muchos octogenarios, el artista explicó que se encuentra muy feliz de la edad que tiene y de todo lo que aún le queda por vivir. “Me llevo bien con la idea de tener 80 años y seguir caminando, seguir hablando. Considero que el envejecimiento es un proceso fascinante. Pero entonces, si no lo hicieras, también podrías suicidarte”, dijo con humor ácido.

En una nueva entrevista posterior con Zane Lowe de Apple Music, Keith además reveló cuáles son sus secretos para llegar a los 80 en tan buen estado. “Vida sana. Acuéstate temprano. No hay nada mejor. Pórtate bien”, enumeró.

La estrella del rock aseguró que abraza su edad y todo lo que puede seguir haciendo (Foto: Instagram @officialkeef)

Otro de los consejos brindados por el músico están relacionados con la importancia de tener una meta clara todos los días. En su caso, su pasión es escribir canciones. Muchas de las cuales nunca verán la luz, pero se vuelven un entrenamiento para le mente aún en sus días más tranquilos. “Siempre tengo algunas canciones preparadas. Seguro que Mick (Jagger) también, nunca para. Crear, eso es lo que hago, así que automáticamente estás pensando en lo que vas a hacer después. Así que, en cierto modo, es algo que se está gestando”, analizó.