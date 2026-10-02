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La anécdota de Pergolini con Robbie Williams: “Mientras todo el mundo decía que estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA”

En su programa de eltrece, el conductor aprovechó la visita del cantante a la Argentina para recordar un insólito momento

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La insólita anécdota de Pergolini con Robbie Williams
La insólita anécdota de Pergolini con Robbie Williams Hernan Zenteno - La Nacion

En Otro día perdido (eltrece), Mario Pergolini desclasificó un divertido e inesperado recuerdo sobre el paso del cantante británico Robbie Williams por el país en 2006. Fiel a su estilo desenfadado, el conductor y empresario reveló un secreto de vestuario que derriba uno de los mitos más conocidos de la estadía del músico en Buenos Aires.

La anécdota de Pergolini con Robbie Williams
La anécdota de Pergolini con Robbie Williams

“Tengo dos historias con Robbie Williams. Una desmiente una historia muy famosa de él en la Argentina”, anticipó Pergolini en eltrece. Según relató, tras haberle realizado una entrevista en aquel entonces, recibió una llamada imprevista del entorno del artista: “Me dicen que Robbie quería jugar al FIFA y no sabía con quién”.

Robbie Williams estuvo en la Argentina y arrasó en el Movistar Arena
Robbie Williams estuvo en la Argentina y arrasó en el Movistar Arena Tom Weller - DPA

Ante el insólito pedido, el conductor convocó de inmediato a su socio Maxi Peñalver. “Le dije: ‘Che, Maxi, hay que llevarle un FIFA a Robbie Williams’. Cuando llegamos, nos preguntaron si nos quedábamos a jugar. Yo me tenía que ir, pero Maxi se quedó toda la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana jugando con él, mientras todo el mundo decía que estaba...”.

Para cerrar el momento entre risas en el estudio, Pergolini sumó un remate breve sobre su segundo cruce con la estrella pop: “Estuve en el baño al lado de él... y Robbie quedó asombrado”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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