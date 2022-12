La contundente declaración de Meghan Markle sobre la familia real: “Me entregaron como alimento a los lobos”

escuchar

Desde el día de su boda, el 19 de mayo de 2018, Harry y Meghan se volvieron el centro de atención de la realeza británica, y del mundo. La pareja estuvo involucrada en una serie de escándalos, relacionados a las reglas de la familia. Mucho se habló de ellos, y decidieron renunciar a sus beneficios monárquicos y se mudaron lejos de Inglaterra. Recientemente se estrenó su serie documental en Netflix donde en primera persona cuentan sus vivencias, desde el comienzo de su romance.

Llamado Harry y Meghan, el documental hace un recorrido por el camino recorrido por la pareja, que los puso en el foco de atención del mundo. Se trata de una producción dividida en dos partes, la primera estrenada el 8 de diciembre y la segunda, el 15.

Los tres primeros episodios de Harry y Meghan se estrenaron el 8 de diciembre.

La segunda parte causa sorpresa en la audiencia, debido a las declaraciones de Meghan Markle, duquesa de Sussex, que aseguró que la entregaron como “alimento para lobos”, mientras que el príncipe Harry habló de “gaslighting”, término usado para hablar de una manipulación institucional.

“No me lanzaron a los lobos, me entregaron como alimento para los lobos”, indicó Meghan. “Estaban dispuestos a mentir para proteger a mi hermano (el príncipe William), nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos”, agregó Harry al apuntar sobre la figura del heredero a la corona, con quien siempre se mostró muy unido. El duque de Sussex también habló de retirarse de los deberes reales y reflexionó sobre lo que le podría haber sucedido a la pareja “si no lo hubiéramos dejado cuando lo hicimos”.

Harry y Meghan, de la dulce historia de amor en el castillo a la docuserie donde disparan contra la realeza Captura de video

En un video grabado a bordo del vuelo de los Sussex a Estados Unidos, Harry sonríe y dice: “Estamos en el vuelo de la libertad. Nos estaban quitando la seguridad. Todas las personas en el mundo sabían dónde estábamos”, también declaró Meghan. El cineasta Tyler Perry, quien ofreció su casa de California a la pareja tras abandonar sus vidas en el Reino Unido, también fue uno de los entrevistados: “Querían ser libres para amar y ser felices”, relató. “Aplaudí eso”, enfatizó.

En los tres primeros episodios de la docuserie, tanto Meghan como Harry explicaron detalles íntimos de su noviazgo, apuntaron al “sesgo inconsciente” dentro de la familia real y criticaron la atención mediática a la que fueron sometidos, sobre todo por parte de la prensa británica, un punto que en otra ocasión Harry marcó como un punto crucial que afectó a la vida de su madre.

La segunda parte de la docuserie, que dirige Liz Garbus, entrenó el último jueves. Por su parte, el Palacio de Buckingham dijo que no haría comentarios cuando se estrenó la primera parte de la producción, como así tampoco se conoce cómo está la relación interna de la pareja con la familia real. La última vez que se encontraron fue en el velorio de la reina Isabel, en septiembre del 2022, donde ambos se mostraron muy conmocionados por la situación, pero hubo pocos acercamientos con el resto de los integrantes de la realeza.

El País

El País (Uruguay)