La historia de amor de Emilia Attias y el Turco Naim: del flechazo en Showmatch al escandaloso final

Nada hacía pensar que los protagonistas de la escandalosa separación que ayer anunciaron a modo de enigmático en LAM eran Emilia Attias y Julio Mario Sibara, el Turco Naim para el público general. Durante los 20 años que estuvieron juntos, no sólo derribaron los prejuicios que surgieron por la diferencia de edad -se llevan 21 años- sino que además formaron una familia y siempre se mostraron muy compañeros. Pero el amor llegó a su fin y lo hizo de una forma explosiva: con rumores de terceros en discordia, un escándalo mediático y un viaje repentino a Ecuador para evitar el escarnio público.

Un “simpático” primer encuentro

Emilia Attias y el Turco Naim siempre se mostraron muy enamorados

La actriz y el humorista venían de mundos distintos cuando se conocieron. Ella tenía un breve historial en la televisión -había actuado en Los Roldán, en Rebelde Way y en No hay 2 sin 3- y él era figura de los sketchs de VideoMatch, el programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, sus caminos se cruzaron en el terreno de él. “Estábamos haciendo una cámara oculta, simulando grabar la segunda temporada de Tumberos, donde poníamos muy incómodas a las chicas. Y un día vino Emilia”, contó el humorista en el programa de Telefe Divina comida. Luego de revelar que quien la quería enamorar era Martín Bossi, el Turco confesó que en ese momento pudo charlar un largo rato con Attias y que en el ida y vuelta ella lo invitó a una fiesta y le dio su teléfono. “Cuanto menos buscás algo, más te viene. Todo se dio mágicamente” , completó.

“Ya nos habíamos visto algunas veces en eventos y nos mirábamos, pero nunca hablamos. En esta cámara oculta sí charlamos. Fue una manera muy simpática de conocernos y a su vez un poco rara, bizarra”, repasó por su parte Attias sobre aquel primer encuentro. “En ese momento se hacían esas cosas muy pasadas de tono y me acuerdo que yo estaba molesta, por un lado, y muy entretenida por el otro. Conectamos y empezamos a vernos, a salir a comer con amigos, a ir a reuniones. Los amores fuertes e intensos tienen sus historias también”, agregó. “No sé si lo mío con El Turco fue amor a primera vista, pero sí admito que hubo química desde el primer momento y fue muy hermoso. Tardamos poco en descubrir que tenemos los mismos valores”, completó.

Tres bodas y una familia

Emilia Attias y el Turco Naim se casaron tres veces: en una iglesia de Brasil, en la playa bajo el rito umbanda y en un registro civil de Buenos Aires Instagram

De a poco, la pareja se afianzó y cada vez era más común verlos juntos y muy enamorados, en distintos eventos del mundo del espectáculo. “Nuestra relación fue bastante rápida. Fuimos novios un año y enseguida nos fuimos a vivir juntos. Fue todo muy fácil. No tuvimos que trabajar mucho para llevarnos bien, y ese puede que sea el secreto del éxito. Simplemente, funcionó”, recordó Attias en una entrevista para LA NACIÓN. Seguros de un futuro común y con ganas de avanzar, decidieron casarse en 2009, cuando ella, además, atravesaba uno de los grandes éxitos de su carrera: Casi ángeles.

Emilia Attias, una madre babosa, con Gina poco tiempo después de su nacimiento revista Gente

Attías y Naim sellaron su vínculo en diciembre de 2009 de una forma muy exótica y, según explicaron después, espiritual: viajaron hasta Arraial D’Ajuda, al norte de Brasil, donde vive el hermano de él. Primero pasaron por la iglesia de Nossa Senhora d’Ajuda, y luego volvieron a dar el sí en la playa, bajo el rito umbanda. Más tarde llegó la fiesta con la familia y los amigos cercanos. Unos días después, pasaron por un registro civil en Buenos Aires y volvieron a celebrar junto con sus seres más queridos con una gran fiesta para 200 invitados. El 28 de octubre de 2016, luego de 12 años de disfrutarse solos, llegó al mundo Gina, la pequeña heredera de los artistas.

Emilia Attias y su beba Gina, amor puro Revista Gente

En defensa del amor

Siempre que tuvieron la oportunidad, tanto Attías como Naim hablaron muy bien el uno del otro. Incluso, ella salió a defenderlo como una leona en 2010 cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis. En la previa a su presentación en ShowMatch, donde trabajaba entonces, la actriz se mostró muy determinante. “Estamos perfecto. Yo no sé por qué se ensañan tanto...”, arrancó. “Nosotros estamos bárbaro, no sé por qué a algunas personas les da envidia que estemos juntos o que nos amemos tanto. La verdad es que nosotros somos dos personas que no hacemos nada para molestar a nadie”, dijo. Además, Attias agregó que su esposo no está en contra de que ella trabaje, sino todo lo contrario. “Ama todo lo que yo hago, siempre me apoya en todas las decisiones, es un ser increíble, así que lávense la boca dos veces antes de hablar mal de él”, cerró.

Emilia Attías y el Turco Naim, el último verano RS Fotos

En octubre de 2021, fue Naim quien habló de la pareja, explicó que se tenían confianza y vivían con mucha libertad. Además, reveló cómo pensaba que podía llegar a actuar ante una posible infidelidad. “No sé si no perdonaría, tal vez puedo llegar a perdonar. No sé... Lo que no hago es verlo como algo genial y decir ‘¿esta noche salís con este’? A lo mejor estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola”, señaló. Poco tiempo después. Attías confesó algunos de los secretos de la pareja para mantener viva la pareja. “Hay un respeto mutuo. Uno nunca le puso palos en la rueda al otro. Mucho compañerismo, no solo el acompañamiento literal, sino también el acompañar con decisiones y dejarnos ser”, explicó la actriz.

Un escándalo inesperado

El comunicado de Emilia Attias y el Turco Naim confirmando su separación LA NACION

Todo parecía paz y amor en la pareja de Attías y Naim hasta que Yanina Latorre reveló en LAM el final de la historia de amor. La noticia explotó ayer como una bomba: después de 20 años juntos, se separaron en medio de rumores de infidelidades. Según contó la panelista, la actriz habría echado al humorista de su casa, cansada de su falta de iniciativa y de trabajo. También según Latorre, él se tomó un avión y se fue a las playas de Ecuador para evitar que le pegue de lleno las esquirlas del escándalo. En el programa de Ángel de Brito también dieron el nombre de un posible tercero en discordia: Nicolás Francella. Y recordaron un viejo rumor que vinculó a Naim con Florencia de la V.

En tanto, hoy el representante de ella compartió con la prensa un comunicado de la pareja, en donde confirman “con profundo dolor” su separación, pero aseguran que todo fue de común acuerdo y que no hubo terceros en discordia que hayan motivado la ruptura del matrimonio.

“Tenemos una relación armónica. Una hija en común. Mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia”, remarcaron en conjunto.

