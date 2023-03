La detención de Marcelo Corazza: el contundente comunicado del club de rugby donde trabajaba

escuchar

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telefe), en 2001, fue detenido este lunes por “corrupción de menores”, en un operativo a cargo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en San Fernando. Ante el arresto, hubo muchas repercusiones. Por un lado, desde Telefe emitieron un comunicado para referirse al hecho y lo mismo hicieron desde el Tigre Rugby Club, donde el exparticipante del reality se desempeñaba como entrenador.

El operativo donde detuvieron a Corazza incluyó allanamientos en cinco locaciones: tres en el partido de General Rodríguez, una en Tigre y otra en Oberá, Misiones. En la acusación, se alegó “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

ARCHIVO-. Marcelo Corazza fue detenido este lunes

Este martes, el acusado fue trasladado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento. “Soy inocente”, fueron las únicas palabras que le dijo a la prensa que esperaba en el ingreso al lugar.

Desde Tigre Rugby Club, donde el exparticipante del reality trabajaba, emitieron un contundente comunicado para referirse a lo ocurrido. “Queremos transmitir nuestra completa conmoción ante los hechos denunciados. Nos pronunciamos como institución frente ante estos hechos aberrantes, repudiando los mismos y poniéndonos a disposición de la Justicia en caso de ser requerido”, expresaron, según consignó la agencia Télam.

En esa misma línea, detallaron: “Marcelo Corazza se desempeñó como entrenador de rugby del Club en categorías mayores y juveniles hasta el año 2022 y acompañó a jugadores de nuestro club en un partido amistoso el último fin de semana. Hasta que se esclarezcan los hechos, se encuentra desvinculado de nuestra institución”.

El mensaje de Santiago del Moro tras la detención de Marcelo Corazza: “Justicia absoluta”

Corazza fue el primer ganador de Gran Hermano en 2001. Se desempeñó también como conductor del programa infantil Megatrix y Dar es Dar. Posteriormente, se sumó al staff de Telefe como productor. Enterados de la noticia, desde el canal se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar y decidieron desvincular al exparticipante, al menos durante el tiempo que dure la investigación.

¡Santiago del Moro habló de la situación de Marcelo Corazza y esto fue lo que dijo! pic.twitter.com/OtqmzDe1f5 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 21, 2023

El conductor actual del reality, Santiago del Moro, expresó un duro mensaje horas después de conocerse la noticia: “Hoy me toca salir a hablar. El canal emitió un comunicado con respecto a un trabajador, que está hace más de 20 años, que es el señor Marcelo Corazza”, comenzó. Y prosiguió: “A mí, la acusación que le hacen me parece espantosa. Personalmente, es un lugar al que me cuesta mucho llegar”.

En ese sentido, fue tajante: “Siempre, lo que pido es justicia absoluta. Y, en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

LA NACION