La estrella de Downton Abbey que protagoniza la película de suspenso más vista de Netflix

Netflix sumó la semana pasada un nuevo largometraje a su catálogo de producciones audiovisuales. Lo cierto es que esta apuesta se estrenó en 2024 y de inmediato captó el interés de los suscriptores, a tal punto que la posicionó en el ranking de las más vistas. Se trata de Cold Meat o Sangre Fría, la cual protagoniza el galán de la serie Downton Abbey, Allen Leech.

Allen Leech interpreta a David Petersen en Cold Meat (Fuente: Netflix)

Leech encabezó las seis temporadas de la tira ficcional de época británica, bajo el nombre de Tom Branson, un irlandés apuesto que se ganó el corazón de todos los seguidores de la serie. Esta misma se lanzó en 2010 y continuó hasta 2015. A lo largo de la historia, se mencionaron algunos de los hechos más importantes de ese tramo cronológico en el que se basó: de 1912 a 1926, como el hundimiento del Titanic y el nacimiento de la Irlanda libre. No obstante, el actor nuevamente se subió a otro éxito de la mano del director Sébastien Drouin, con el largometraje de 90 minutos de duración que ya es todo un éxito en Netflix.

De qué trata el film Sangre fría

Esta cinematografía británica narra un hecho traumático que tiene como principal protagonista a David Petersen, un hombre solitario que, debido a un imprevisto climático, deberá luchar contra una presunta bestia que lo acecha.

La sinopsis oficial de la plataforma de streaming indica: “Después de rescatar a una camarera de su ex abusivo, David sufre un accidente, lo que los obliga a unirse para sobrevivir a una tormenta de nieve y a un depredador peligroso”.

Carne fría o Sangre fría, según su traducción del inglés, es una película de suspenso que escaló a lo más alto en el ranking de Netflix (Fuente: Netflix)

Todo comienza cuando David acude en medio de una tormenta de nieve a un bar cercano. En ese instante, una situación de violencia entre una camarera y su expareja pone el ambiente en tensión, por lo que el protagonista salva a la mujer de los maltratos a los que es expuesta en público, y la invita a escapar en su auto.

Ya juntos en medio de la ruta y con un temporal cada vez peor, David comenzará a dudar sobre el camino, hasta que, a causa de un evento imprevisto, caerá por un barranco hacia la nieve. A partir de ese instante los minutos correrán con lentitud, ya que el hombre y la mujer deberán aliarse para sobrevivir con los pocos recursos que tienen. Incluso, en el exterior, una bestia desconocida los vigila, por lo que el riesgo de perder la vida es aún mayor.

Una camarera es salvada de la opresión de su expareja por David Petersen, pero en su travesía, sucede un hecho que marcará la supervivencia de ambos (Fuente: Netflix)

Desde la plataforma aludieron en su mensaje promocional que “el frío es la menor de sus preocupaciones cuando una bestia comienza a merodear afuera”.¿Cómo saldrán ambos de esta encrucijada?

Una bestia acechará a los protagonistas durante su noche bajo la tormenta de nieve (Fuente: Netflix)

La producción es una propuesta de terror diferente, en la que el suspenso, la ansiedad y el drama, juegan un papel constante desde el principio de la película. El elenco además está compuesto por Nina Bergman, Yan Tual y Sidney Hendicks.

Las críticas que recibió Sangre fría

Como sucede con diferentes largometrajes, los especialistas en cine suelen dirigir sus opiniones basadas en el conocimiento de técnicas de realización, guion, fotografía, trama, etc. En sintonía con ello, algunos medios internacionales publicaron las críticas de sus expertos, como Phill Hoad, de The Guardian, que remarcó: “Puede que no sea profunda, pero es crispada y escalofriante”. Y también Tyler Doupe de Dread Central, que manifestó: “Un viaje trepidante que ofrece mucha tensión a través de una narración autónoma. Por no hablar de la forma en que te cambia las expectativas”.

