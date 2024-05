Llegó a Netflix Argentina, dura 85 minutos y es el thriller de acción del momento

Escuchar

Netflix es una de las plataformas de streaming más consumidas en el mundo y renueva su cartelera de series y películas de manera constante para que los millones de usuarios disfruten de una gran variedad de opciones a la hora de sentarse en el sillón.

En estas últimas semanas, se estrenó un thriller que rápidamente se transformó en una de las películas más vistas. Se trata de Mercy, un film estrenado en 2023 y protagonizado por Leah Gibson, Jonathan Rhys-Meyers y Jon Voight, que dejará a los amantes de la acción perplejos con la cantidad de escenas de riesgo que contiene.

La plataforma es una de las grandes opciones para los usuarios que quieran divertirse con alguna serie o película durante el fin de semana. Si bien sus grandes éxitos son producciones propias, como la reciente serie que dio de qué hablar, Bebé Reno, existe otra gran cantidad de historias en el catálogo listas para ser descubiertas y que no son, necesariamente, estrenos del 2024.

De qué trata Mercy

Una de ellas es Mercy, dirigida por Tony Dean Smith, que en sus primeros días en la plataforma escaló a los más altos puestos de películas vistas. El director de este thriller también es reconocido en el ambiente como otros títulos Volotion (2019), Un desconocido en tu casa (2020), Amor bajo el arcoíris (2022) y Extraños bajo el mismo techo (2019).

“Una ex médica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación”, dice la sinopsis de la película, que dura un total de 85 minutos.

Jonathan Rhys Meyers se pone en la piel del hijo del mafioso irlandés, que es interpretado por Jon Voight, padre de Angelina Jolie y ganador del premio Óscar en 1979 por su papel en El Regreso. Por su parte, la canadiense Leah Gibson interpreta a la médica militar retirada que se ve obligada a enfrentarse a esta mafia cuando amenazan con matar a su hijo.

Se trata de un film ideal para los amantes de la acción, ya que a lo largo de la historia hay combate cuerpo a cuerpo, explosiones y violencia en pantalla con armas de fuego. Sin embargo, la producción también es capaz de mantener el suspenso durante toda la historia con la exmédica intentando resolver el gran problema que se le presentó.

Cabe destacar que en su momento de estreno, Mercy no tuvo las mejores críticas y, sin dudas, no será una de las más recordadas dentro del género. No obstante, en Netflix es uno de los títulos más elegidos por los usuarios en las últimas semanas y a los que les gusta este tipo de películas, es una propuesta ideal para entretenerse con grandes escenas de acción.

