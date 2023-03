La explosiva declaración de un amigo de Gerard Piqué que deja mal parada a Shakira: “Quizás es justo al revés”

escuchar

Shakira y Piqué no descansan. A más de ocho meses de haber anunciado su separación, tras una relación de doce años, la cantante barranquillera y el exjugador catalán siguen dando de qué hablar por los detalles de su ruptura.

En los últimos días, cobró relevancia la noticia de que la cantante viajaría pronto a Estados Unidos por motivo de salud de su padre. Y en medio de esa situación, se llevaría de una vez a Milán y Sasha, sus dos hijos.

Shakira y Piqué tienen dos hijos llamados Milán y Sasha @3gerardpique y @shakira/ Twitter

Esa decisión, aseguró Informalia, desató la rabia de los padres de Piqué. Y ahora Jordi Basté, comunicador reconocido por ser amigo del futbolista, agravó la polémica: dio a entender que la historia de la separación no sería como se contó hasta ahora, según registra El Nacional, de Cataluña.

La noticia “bomba” sobre Shakira y Piqué

Basté fue entrevistado en un reconocido programa nocturno de la televisión ibérica en las últimas horas. Allí, fue interrogado con la pregunta sobre si es team Shakira o Piqué, respondió: ”Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”.

Clara Chía, Piqué y Shakira (Foto: Captura de pantalla TikTok, EFE)

Luego, comentó: “¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Algo que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al baño a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos, desde donde se sienta hasta la puerta. No cociné por ellos, coincidí con ambos quizás 3 o 4 veces”, consignó El Nacional, que luego destaca otras palabras de Basté.

”Gerard Piqué no habló de su separación de Shakira (...) se convirtió en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal”, sostuvo.

Hasta el momento, Piqué no dio detalles de la ruptura. Tan solo se registraron sus reacciones a las distintas canciones supuestamente relacionadas.

El Tiempo (Colombia)