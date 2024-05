La fuerte historia de Marcelo de Cuestión de Peso: “Tengo miedo que mi papá me tenga que bañar”

Escuchar

Este lunes comenzó Cuestión de Peso (eltrece) con la conducción de Mario Massaccesi. Después de 11 temporadas, regresó a la pantalla televisiva con una nueva edición que propondrá recuperar la salud de sus 10 participantes, quienes a partir de esta fecha se comprometieron a alcanzar los objetivos ideales. Una de las historias que conmovió a todos fue la de Marcelo Rosada, de 25 años, quien comenzó el programa con un relato desgarrador.

Como es de costumbre, en la primera edición, suelen presentarse los hechos que llevaron a cada uno de los participantes a atreverse a competir por llegar a su meta saludable y reducir el peso inicial. En este comienzo, Marcelo reveló algunos de los aspectos de su vida cotidiana; siendo uno de los más jóvenes en el estudio, plasmó una realidad que muchas personas de su edad atraviesan desde el silencio.

“Peso alrededor de los 215 kilos, pero quiero que lleguen los 30 años y no tener que ir con el móvil del programa y una cámara para verme postrado en una cama. Me molesta no poder sentirme cómodo cuando salgo a la calle, la reacción de las personas cuando se voltean a verme, eso duele y lástima. Eso me quitó la libertad de ser yo. Ahora estoy en mi casa encerrado. Me doy cuenta de que no soy normal y lo veo en la cara de la gente. Eso me afecta un montón”, empezó el inyector plástico oriundo de González Catán.

Marcelo Rosada, oriundo de González Catán, es uno de los participantes más jóvenes e hizo carne una problemática que afecta a muchas personas de su edad y lo mantienen en silencio (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Me mantengo encerrado con el juego y con la música. Me quedo hasta tarde con los videojuegos o con el celular. En mis tiempos libres juego a la PlayStation. Mi vínculo de amigos se basa en que nos juntamos a jugar y a comer. Mi miedo más grande es que mi papá me tenga que bañar y que me tenga que llevar la comida a la cama”, completó Marcelo.

En el cierre del casting de presentación, el participante remarcó su anhelo: “Me quiero decir que tengo que poner todo de mí, que esto va a ser el mejor cambio de mi vida y que se vienen cosas muy lindas”.

Una vez que se escuchó su voz, Mario le compartió el micrófono a la madre de Marcelo, quien rompió en llanto y expresó la angustia que le genera ver a su hijo triste. “Él quiere cambiar de vida, quiere estar mejor. Quiere salir adelante”, contó la mujer entre lágrimas. Luego de eso, ella misma le dio la bienvenida al estudio.

Marcelo sueña con volver a jugar a la pelota con sus amigos del barrio (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Quiero mejorar mi estado físico, poder ir a visitar a mis abuelos que los tengo a cinco cuadras y no voy porque me cuesta caminar hasta ellos”, expresó conmovido el joven, y sintetizó: “Quiero ser normal, me doy cuenta cómo las personas reaccionan al verme en la calle. Me ven como una persona diferente. Eso duele y mucho. Me duele en el corazón”. La balanza marcó como peso inicial de Marcelo 179,9 kilos, siendo uno de los que mayor sobrepeso tiene de todos sus compañeros.

Antes de concluir con su paso, Marcelo explicó que uno de sus mayores anhelos es el de poder volver a jugar a la pelota con sus amigos, incluso con los del barrio, “como cuando era chico”, algo que dejó de hacer hace tiempo debido a su cuestión de salud.