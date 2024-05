Sabrina Rojas reveló qué famoso conductor fue su primer amor: “Salí un tiempo, como tres años”

Escuchar

En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Juan Martino, con soltura y simpatía, Sabrina Rojas no tiene inconvenientes de referirse a cuestiones de su vida privada cuando el momento lo amerita, y esto hizo en las últimas horas, cuando en Pasó en América (América TV), programa que conduce junto a Augusto Tartúfoli, sorprendió al revelar quién fue su primer amor.

Todo comenzó cuando su compañero introdujo la noticia de la guerra entre Gaby Mandato y Evangelina Anderson, quienes formaron parte del mundo de la bailanta. Al escucharlo, la actriz aprovechó la ocasión para enviarle un saludo a Hernán Caire, quien en aquel entonces se desempeñaba como conductor de Pasión de sábado (América TV). “Conducido por Hernán Caire, que le mandamos un beso”, expresó.

Sabrina Rojas recordó cuándo trabajó en televisión con quien fue su galán durante la adolescencia (Foto: Instagram @rojassasi)

Soprendido, Tartu lanzó: “¿Querés contar algo?”. “No, lo quiero a Hernán, le mando un beso. Bueno, sí, fui novia de él cuando tenía 18 años. Ya lo dije, ¿sos feliz?”, le respondió, y él le contestó: “Tu lista de anécdotas es interminable, es una cosa de locos”.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la expareja del ‘Tucu’ López habló de aquella relación, la cual ya había recordado en una entrevista durante 2021: “Lo adoro. No era fan de Pasión, pero me clavaba mirando el programa. Salí un tiempo con él, como tres años”.

Sabrina Rojas y Hernán Caire, cuando estaban de novios

Otra de las confesiones de la exmujer y madre de los dos hijos menores de Luciano Castro, Fausto y Esperanza, ocurrió a principios de abril, cuando en el ciclo que está al mando mencionó que cumplió el sueño de besarse con su galán de telenovelas favorito.

Durante la emisión del miércoles 10 de abril, una canción sonó al aire y despertó la curiosidad de la rubia. ¿Qué suena?”, quiso saber. “¿Andrea del Boca?”, preguntó Tartúfoli. Efectivamente, se escuchaba “Necesito tu nombre”, tema que interpretó la actriz en 1993 para la novela Celeste siempre celeste.

Sabrina Roja trabajó con Gustavo Bermúdez en la telenovela de 2014, Somos familia (Foto: Captura de video)

“¡Si habré visto las telenovelas de Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez!”, expresó la conductora. “Toda la vida lo vi a Gustavo Bermúdez, era mi galán cuando yo era chiquita y logré trabajar con él”, indicó. Fue ahí cuando su compañero le preguntó en qué programa trabajaron juntos. “Fue una novela en Telefe que hacía ‘Quique’ Estevanez, yo hacía de su pareja y ¡lo besé!”, recordó, con alegría.

Quién es la famosa actriz con la que relacionan a Luciano Castro

Por su parte, Luciano Castro habría apostado nuevamente al amor. Según revelaron en Socios del espectáculo (eltrece), el actor, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaría saliendo con la expareja de otro famoso actor y productor. En medio del segmento ‘Las bombas’, del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Paula Varela contó que la nueva conquista del protagonista de las telenovelas sería Griselda Siciliani, exmujer de Adrián Suar y madre de Margarita, la hija que tienen en común.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora estarían juntos otra vez

“No se enojen, los amamos, son talentosos, nos encanta que estén juntos. Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani. Esto es una bomba. Ellos ya tuvieron un romance en el pasado”, contó la panelista. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos salió a aclarar las cosas ni confirmaron el rumor.