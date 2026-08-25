La hija de Mario Pergolini audicionó para Popstars con un hit de Britney Spears y la rompió

A 25 años de su primera edición, que finalizó con el nacimiento de Bandana, el lunes 24 de agosto llegó una nueva edición de Popstars a la pantalla de Telefe con la conducción de Nicolás Vázquez. De las más de diez mil jóvenes que enviaron sus videos para el casting virtual, 3000 fueron elegidas para pasar a la audición en el Estadio Mary Terán de Weiss, donde se sometieron a una prueba de canto y danza. Una de ellas fue Valentina Pergolini, la hija de 20 años de Mario Pergolini y Dolores Galán, quien se lució frente al micrófono con un hit de Britney Spears.

Más de diez mil aspirantes enviaron sus videos para el casting virtual. Todo el material fue evaluado por los tres coaches: el productor musical Fernando López Rossi, la directora vocal Vir Módica y la directora coreográfica Analía González, junto con los tres jurados Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, presidente del mismo. Las 3000 elegidas pasaron a la audición presencial en el Estadio Mary Terán de Weiss, donde tuvieron una prueba de danza y otra vocal que significó una interpretación de una canción a capella de 30 segundos.

La hija de Mario Pergolini audicionó para Popstars (Foto: Captura de video)

Con un top plateado con capucha, pantalones rosados y el número 2274, Valentina Pergolini interpretó “Baby One More Time” de Britney Spears con mucha actitud y presencia, sabiendo que tenía una sola oportunidad para mostrarse ante el equipo de evaluación. Al finalizar la prueba, dijo frente a cámara: “Siento que hay una muy linda energía, un montón de chicas que vienen por lo mismo. Está buenísimo. Estoy supercontenta”.

La hija de Pergolini avanzó a la siguiente etapa de Popstars

Una vez finalizadas todas las pruebas, Nicolás Vázquez anunció sobre el escenario los números de las participantes que pasaban a la segunda instancia. Uno de ellos fue el 2274 y, al escucharlo, Valentina saltó y gritó de emoción y no tardó en abrazarse con sus compañeras.

Desde pequeña, la hija menor de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán supo que quería ser artista. Se inscribió en la carrera de Artes Escénicas, trabajó como asistente de producción en los musicales Rent y El Principito y en 2025 debutó en la calle Corrientes con Despertar de primavera (Spring Awakening). Trabajó bajo la dirección de Fer Dente en el rol de Anna en la segunda adaptación realizada en la Argentina del musical de Broadway de 2006 con texto y letras de Steven Sater, y música de Duncan Sheik, y basado en la novela homónima de Frank Wedekind.

Valentina Pergolini hizo su debut teatral en Despertar de primavera, dirigida por Fer Dente (Foto: Instagram @despertardeprimaveramusical)

“El deseo estuvo toda mi vida. Veía series como Chiquititas, Casi ángeles, Rebelde Way. Yo era chiquita, pero cuando llegaba de la escuela, mis hermanos, Tomás y Matías, estaban mirando la tele y yo me prendía. Vi todo el universo de Cris Morena. Y fui muy fan de Violetta, Hannah Montana y Victorious. Yo quería estar ahí. También iba al teatro y me fascinaba. Y acompañaba a mi papá a la radio, sobre todo, porque cuando hacía tele yo era muy chiquita”, sostuvo en diálogo con LA NACION en junio de 2025. Su familia la apoyó incondicionalmente. “Mis padres siempre me dijeron que si me gustaba esto, que me formara y me preparara lo que más pudiera. Y les hice caso”, aseguró. Y ahora, tras su exitoso paso por el teatro, avanzó a la siguiente etapa del reality que busca formar a la nueva banda pop femenina del país.