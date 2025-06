Valentina Pergolini: del sueño que está por cumplir a la relación con su padre y la decisión que tomó a los 12 años

Desde niña se forma para ser actriz y finalmente, en una semana debutará como tal en un musical multipremiado; en una entrevista con LA NACION habló sobre este gran paso en su carrera

Es la hija menor de Mario Pergolini y desde que tiene memoria, sueña con ser artista. Y el 20 de junio se cumplió ese anhelo porque Valentina se subió al escenario del Teatro Ópera para hacer Despertar de primavera, una de las obras más premiadas de Broadway que se estrenó por primera vez en Buenos Aires hace 15 años, protagonizada por Fernando Dente, que en esta versión es el director.

En diálogo con LA NACION, Valentina Pergolini, de 19 años, cuenta que antes de actuar trabajó como asistente de producción, revela cómo es la relación con su famoso padre y explica por qué nunca se enamoró. “Es la primera producción que hago. Toda mi vida estudié actuación, canto, baile e hice presentaciones y muestras, pero profesionalmente es mi primera vez. Es una obra hermosa que en algún momento te interpela”, dice con entusiasmo y se nota que este desafío la feliz porque le brillan los ojos y la sonrisa que le llena la cara, se hace todavía más grande.

-¿Cómo se dio esta oportunidad?

-Trabajé como asistente de producción en Club Media, que es la productora, para Rent y El Principito, y fue una de las experiencias más lindas que tuve. Agradezco esa oportunidad porque quería tener esa visión; hacía de todo, hasta ir a comprar pilas si se necesitaban en el medio de la función, pero estar ahí y ver ese mundo desde adentro fue increíble. Moría de ganas por estar en el escenario. Cuando terminé el colegio, tuve que elegir qué hacer. Siempre supe que quería ser una artista completa, subirme a un escenario, estar frente a una cámara y actuar. Y el teatro musical combina todo lo que me gusta. Me decidí por estudiar artes escénicas, que todavía estoy cursando, pero a la carrera le falta ver toda la parte de producción y yo quiero ser una artista completa. Se dio la oportunidad de entrar a Club Media, aunque al mismo tiempo iba a todos los castings que podía y a cada workshop. No pude audicionar para Rent porque no tenía la edad, y cuando salió el posteo que hicieron de Despertar de primavera, me presenté.

-¿Avisaste en la productora que audicionabas?

-Les avisé cuando ya estaba anotada [risas]. Ya sabían que estudiaba actuación porque les había contado. Y quedé después de muchas audiciones. Fueron varias etapas y estaba muy nerviosa, pero siempre me iba contenta porque estar audicionando y con el equipo creativo era un sueño. Me hicieron sentir muy segura. Y tengo el personaje de Anna, que es una de las más chicas del grupo y es la más rebelde de la obra.

-¿Por qué querés ser actriz desde chiquita?

-El deseo estuvo toda mi vida. Veía series como Chiquititas, Casi ángeles, Rebelde way. Yo era chiquita, pero cuando llegaba de la escuela mis hermanos, Tomás y Matías, estaban mirando la tele y yo me prendía. Vi todo el universo Cris Morena. Y fui muy fan de Violeta, Hannah Montana y Victorius. Yo quería estar ahí. También iba al teatro y me fascinaba. Y acompañaba a mi papá a la radio, sobre todo, porque cuando hacía tele yo era muy chiquita. Estar viviendo esto es un sueño.

-¿Viste alguna vez Caiga quien caiga?

-Por YouTube lo vi. Sé que a veces mis hermanos acompañaban a mi papá, en cambio yo, viví su época en la radio. Me causaba gracia el programa desde un lado de amor y admiración a mi papá.

-¿Cómo es la relación con tu papá?

-Me llevo re bien con los dos; con mi mamá (Dolores Galán) comparto más quizás y me entiende en otras cosas porque es mujer. Y a mi papá siempre que puedo le pido un consejo y lo escucho porque es de los mejores consejeros que tengo. Soy curiosa y si voy a un concierto, por ejemplo, me interesa saber sobre sonido, luces, escenografía, toda la organización y eso lo trasladé al teatro. Mi papá siempre me dijo que un buen artista sabe de los dos mundos, delante y detrás de cámaras. Y me sirvió mucho ese consejo.

-¿Qué te dicen en tu casa sobre este debut?

-Tengo la suerte de tener la mejor familia del mundo que me apoya en todo lo que hago. Mis padres siempre me dijeron que si me gustaba esto, que me formara y me preparara lo que más pudiera. Y les hice caso. Están re felices con esta oportunidad en Despertar de primavera y ya sacaron sus entradas para toda la familia. Mis amigos también, los de la primaria, los de la secundaria, los de teatro con quienes nos juntamos y escribimos obras, las actuamos y soñamos con que la gente pueda verla. Es un privilegio debutar con esta obra que siempre me gustó mucho y el proceso es hermoso y en cada ensayo admiro más a mis compañeros que son increíble y talentosísimos.

-¿Qué pensás de la vuelta de tu papá a la tele?

-Estoy feliz si él está feliz.

-Tu papá siempre fue el niño terrible de la tele, políticamente incorrecto, ¿vos también sos la rebelde de la familia?

-No sé si soy tan rebelde, la verdad. Me da un poco de miedo la rebeldía. Y de mis hermanos, soy la menos rebelde [risas].

-No es fácil vivir de la actuación, ¿cómo te imaginás en un futuro?

-Por ahora, vivo con mi familia y soy la única que queda en casa porque mis hermanos ya viven solos; Tomás tiene una banda, le gusta la música, y los videojuegos y trabaja en la radio y mi hermano Mati tiene la fiesta Clímax que es muy divertida, y también trabaja en la radio. Me encantaría poder vivir de la actuación y también volver a hacer producción y escribir una obra. Siempre tuve un entorno muy amoroso y de mucha contención.

-¿Qué te gusta hacer además de ensayar y ver teatro?

-Me gusta estar con mis amigos, entreno tomando clases de danzas, tomo clases de teatro y canto. Voy a la facultad, aunque este cuatrimestre no pude por los ensayos, pero voy a terminar la carrera. Además, me gusta cocinar y soy vegetariana desde hace siete años.

-¿Lo decidiste vos a los 12 años?

-Sí, por respeto a los animales. Era fan de las hamburguesas y los asados, pero una amiga se hizo vegetariana y al principio no entendía por qué. Después lo pensé y siento que la alimentación tiene que ser consciente y si alguien se siente bien comiendo una vaca, bárbaro; yo empecé a sentirme rara con esa idea. Toda mi familia come carne y cuando dije que quería ser vegetariana, me dijeron “adelante”.

-¿Tenés novio?

-No. Soy muy chica, pero estuve toda la vida soltera...

-¿Te enamoraste alguna vez?

-No [risas].

