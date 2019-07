Lizy Tagliani, emocionada 05:57

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 14:35

La humorista Lizy Tagliani se emocionó hasta las lágrimas con la historia de un joven participante del nuevo segmento del programa de Susana Giménez , "Pequeños Gigantes".

Jerame Morales tiene 12 años y es uruguayo, contó que su sueño es formar parte de la academia nacional de ballet que conduce Julio Bocca en Montevideo y dijo que fue al programa porque quiere terminar con el bullying que sufrió en carne propia.

Cuando bailó su performance que tituló Warriors,con música de la banda Imagine Dragons, Lizy, que integra el jurado junto a Pablo Lescano y Tini Stoessel, le preguntó a Jerame qué había querido transmitir.

"Quiero terminar con todo esto que se llama bullying, discriminación, y toda esa clase de cosas. Yo lo viví", respondió el muchacho.

Conmovida, Lizy le dio la devolución: "Te veía bailar y me acordaba de mí cuando era chiquita. Tampoco tenía muchas posibilidades de ir a ningún lado a prepararme y mostrar lo que sabía hacer y, por supuesto, me cargaban. A veces no eran los nenes, sino los más grandes los que hacían esto. Te quiero dar una abrazo porque sos encantador".

Luego del emotivo abrazo, dijo: "Nadie te va a poder detener. Mirá dónde estoy yo, que ni siquiera soy linda como vos, que sos tan hermoso", le dijo Lizy.