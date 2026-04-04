“No me sentía cosificada”: fue vedette en los 90, pero dejó todo para formar una famila y ahora quiere volver al medio

Fue una de las vedettes icono de los noventa y trabajó con todos los capocómicos, pero un día decidió casarse, mudarse a Mar del Plata y dedicarse a su familia. Hoy sus hijos son mayores y Alejandra Mora tiene ganas de volver al mundo del espectáculo. En una charla íntima con LA NACION, cuenta cómo fueron estos 26 años lejos de la televisión y del teatro, y recuerda sus años como vedette.

-¿Qué es de tu vida hoy?

-Me casé el año en el que hacía Rompeportones [un programa de sketchs que protagonizaban Emilio Disi y Miguel del Sel] y eso fue lo último que hice en mi carrera. Me mudé a Mar del Plata porque mi exmarido es marplatense y decidimos formar una familia. Nos dedicamos a la gastronomía desde hace 26 años. Llegamos a tener tres restaurantes de los cuales uno es de nuestra propiedad. Ya hace diez años que estoy divorciada y tengo alquilado el fondo de comercio de mi restaurante que está en pleno centro.

Trabajó con capocómicos como Jorge Corona y Tristán Gentileza

-Entonces, elegiste retirarte del mundo del espectáculo para dedicarte a la familia. ¿Cómo fue tomar esa decisión?

-Formar una familia era mi deseo más grande. Tengo tres hijos: el mayor se llama Nicolás y tiene 23 años, Lola tiene 18 y la más chica es Triana, de 17. Es una decisión que tomamos con mi ex, que se llama Sergio Bermúdez. Estuvimos seis años de novios yendo y viniendo entre Mar del Plata y Buenos Aires. Él jugaba al fútbol y era arquero y yo hacía televisión y teatro y era difícil vernos. Teníamos que tener unos días libres los dos. Así que fueron seis años de idas y vueltas. Muchas veces pasaba un mes y no nos podíamos ver. Soy muy familiera, quería tener mi familia y sabía que mi carrera no era compatible con criar hijos. Mucho menos viviendo en Mar del Plata. Entonces creí que era el momento de retirarme porque, además, ya tenía 30 años.

Alejandra Mora, en su época de vedette Gentileza

-¿En qué equipo jugaba tu ex?

-Cuando yo lo conocí, era tercer arquero de Racing. Estaba Lechuga Roa, el segundo arquero era Nacho González y el tercero era Sergio. Después, en Mar del Plata, jugó en Aldosivi y en Alvarado. También, en el medio de nuestro noviazgo, viajó a España y jugó en San Pedro de Alcántara.

-Tu noviazgo sobrevivió a todo…

-A todo. Mucha distancia y no es fácil. Pero era un amor verdadero.

-¿Cómo son tus días?

-Mi hijo mayor, en cuatro meses, se recibe de corredor público y martillero. Y trabaja en una empresa constructora y vive conmigo. Lola terminó el secundario el año pasado y todavía está viendo qué va a estudiar, y vive con su papá. Y la más chica está en la secundaria porque tiene síndrome de Down y necesita más tiempo. Está en un colegio especial y va a seguir estudiando hasta los 21. Ella vive conmigo y con su papá; va y viene. Las dos más chicas se llevan apenas un año y fue como criar a mellizas. Además, con la condición de la más chica me dediqué totalmente a ella, a sus terapias, a estimulación temprana. Me dediqué a mi casa y a ser mamá. Ahora ya están grande y por eso estuve hace poco en Buenos Aires retomando mis contactos.

Rompeportones, un programa de humor que fue un éxito en los noventa Gentileza

-¿Querés volver a trabajar?

-La verdad es que tengo muchas ganas de volver. Los chicos están grandes, tengo alquilado el fondo de comercio y necesito algo. Lo último que hice fue Rompeportones, un programa que hacía un humor que ya no existe más. Hice también mucha revista, trabajé con casi todos los cómicos y volver después de 26 años y ya con 50 y pico, no es fácil. No sabía por dónde empezar y me contacté con Carmen Barbieri que me dio muchos consejos.

-¿Cómo habías empezado en el medio artístico?

-Mis inicios fueron con Juan Carlos y la Rumba Flamenca. Cuando yo ingresé al grupo Alejandra Pradón ya hacía más de tres años que estaba y quería retirarse y hacer otra cosa. Ahí nos conocimos y nos hicimos grandes amigas. Después ella se retiró y yo seguí viajando por toda América Central durante cinco años.

Durante 26 años, trabajó en el rubro de la gastronomía en Mar del Plata Gentileza

-Entonces empezaste bailando…

-Sí, pero no era bailarina. Me enseñaron ahí. Ellos contrataban a chicas para formarlas a su manera. La esposa de Juan Carlos se dedicaba a entrenarnos, y hacia el vestuario, todo. A mí me gustaba bailar, tenía mucha facilidad para hacerlo y quedé en el grupo. Tenía 18 años.

-¿Y cómo entraste al teatro y a la tele?

-Me costó mucho entrar a la tele. Sí hice mucho teatro. La primera oportunidad me la dio el productor Cacho Cristofani que tenía el teatro Esmeralda, al lado del Maipo. Y debuté en una revista con Beatriz Salomón, Jorge Corona, Tristán y Alberto Anchart. Era un papel chiquito, obviamente la vedette era Beatriz. Hacía un número de baile y algunos sketches. Tenía un buen currículum por ser rumbera de Juan Carlos. Después hice revistas con Carmen Barbieri y Santiago Bal, estuve tres temporadas de teatro con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti y Moria Casán. Hice comedias con Hugo Sofovich, trabajé con Cris Miró, Susana Romero, Emilio Disi. Con todos los grandes.

Junto a sus tres hijos Gentileza

-Decías que a la tele te costó entrar.

-Sí. No fue fácil. Estuve cuatro meses en La Revista de los viernes, con Carmen Barbieri y Santiago Bal, en Canal 2, en el 94. Y después en el 95, trabajé con los uruguayos en un programa que se llamaba Rompenueces, con libro y dirección de Juan Carlos Mesa. Eso duró cuatro meses en televisión y después hice mucho teatro hasta que me convocaron de Rompeportones, que estuvo dos años en el aire y fue un éxito.

-Era un mundo muy distinto con un humor que hoy sería cancelable. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento?

-Maravillosos. Siempre digo que si me muero y vuelvo a reencarnar, quisiera hacer lo mismo. Porque trabajaba de lo que me gustaba y me divertía. La televisión me costó bastante. Tengo muy buenos recuerdos de Tristán, que era muy buen compañero, muy gracioso. Era una persona especial, pero si te quería, era un escorpiano muy generoso. También me encantó trabajar con Jorge Corona, una persona inteligentísima.

-¿Y tenías vedettes preferidas?

-Sí, Carmen Barbieri. En realidad empecé con ella un show que armaron con Santiago Bal cuando no tenían trabajo; y yo iba de gira con ellos, “para rascar la olla”, como decía ella. Fue una gran amiga y lo sigue siendo, y una de las más completas vedettes, muy generosa. Y también Moria Casán a quien admiraba desde chica. Era un ícono.

-En ese entonces no se hablaba de cosificación ni de feminismo, ¿viviste momentos incómodos?

-Trabajaba en un programa cómico donde las mujeres estábamos casi todas siempre en ropa interior, mostrando nuestro cuerpo, y los cómicos hacían chistes de doble sentido de nuestros cuerpos. Sin embargo, no me sentía cosificada. Yo me sentía respetada. De hecho, nunca tuve ninguna mala experiencia con ninguno. Me divertía mucho, la pasaba bien. Pensaba que Dios y la naturaleza me habían dado un buen cuerpo, y por qué no vivir de eso. Sé que las mujeres crecimos mucho en muchos ámbitos, pero también creo que a las feministas se les va la mano. No me siento identificada con las feministas.

-¿Vos no te sentís identificada con el movimiento?

-No, para nada.

-Volviendo a Rompeportones… Trabajaste con Yanina Zilli en ese programa, ¿la viste en Gran hermano?

-Sí claro. Yanina es amiga, porque además también vive en Mar del Plata hace muchos años y tiene un negocio de maquillaje. Estoy muy conectada con ella, de hecho, somos vecinas. Yanina es muy picante y un poco impulsiva, pero es buena amiga y buena gente. Me siento un poco identificada con ella porque yo tampoco tengo mucho filtro. La última vez que cenamos acá en mi casa fue antes de Navidad y me puso muy contenta verla en Gran hermano. Esa noche charlamos mucho y nos identificamos porque su hija vive en los Estados Unidos y su hijo se quiere mudar a Buenos Aires, y los míos están grandes. Nos estamos quedando solas ahora y, un poco en chiste, hablábamos de volver al medio.

-¿Estás en pareja?

-No, estuve cuatro años sí en pareja, pero hace un año que estoy sola. Él era de Buenos Aires y era difícil la distancia.