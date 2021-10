La verdad detrás de “Las cosas por limpiar”, la nueva serie que arrasa en Netflix

La nueva y emotiva miniserie Las cosas por limpiar, que está disponible en Netflix, arrasa y se perfila para ocupar el primer lugar del ranking de más vistos de la plataforma. La trama de la serie está construida a partir de una historia real de una mujer de Estados Unidos que lucha por sobrevivir a una serie de situaciones límites de violencia y pobreza.

La exitosa serie está inspirada en la vida real de la escritora Stephanie Land, que en sus memorias Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), refleja todo lo que tuvo que atravesar después de separarse de su marido violento. El libro fue publicado en enero de 2019 y se convirtió en un best seller, según indica The New York Times.

El libro de Land: "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: trabajo duro, poco pago y la voluntad de una madre de sobrevivir)

La inspiradora historia se estrenó en Netflix el 1° de octubre pasado y se ubica como la segunda más vista del ranking de la plataforma. La miniserie de 10 episodios cuentan las experiencias de Alex (Margaret Qualley), una joven de 23 años y madre de una niña de dos, que toma la decisión de separarse de Sean (Nick Robinson), el marido golpeador y abusivo. Sin lugar dónde vivir ni nada qué comer, atraviesa una odisea. Así, acepta un trabajo de empleada doméstica mientras lucha contra viento y marea para definir su propio valor, salir adelante y conservar la custodia de su hija.

La historia real

Cuando Land tenía 28 años quedó embarazada accidentalmente de un hombre con el que había estado saliendo durante cuatro meses, un cocinero en Port Townsend, Washington. Esta persona ejercía violencia psicológica contra ella con regularidad, según cuenta el diario neoyorquino. Ella se quedó con él hasta que hizo un agujero en la puerta durante una pelea; por entonces, su hija tenía 7 meses. Desesperada por la situación que estaba viviendo, contó que se fue a vivir a la casa de su padre, pero se encontró con la misma situación de violencia, por lo que no tuvo otra salida que buscar un refugio para personas en situación de calle para comenzar.

Land inspiró la nueva serie de Netflix que arrasa en récords de audiencias Cortesía The New York Times

La joven también relata en sus memorias que la crisis que atravesaba la puso en un camino difícil, a tal punto de recurrir al sistema de bienestar, a través de la asistencia del Gobierno. Solicitó ayuda económica con vales de vivienda, cupones de alimentos y subsidios estatales para el cuidado de su hija, ya que, como madre soltera, conseguir un trabajo digno se volvió una lucha.

Después de conocer a un joven granjero con quien comenzó una relación amorosa, empezó a limpiar casas por US$ 9 la hora. Este trabajo lo hacía sin seguro social, sin paga por enfermedad, vacaciones y sin la probabilidad de un aumento de salario. Con el tiempo recaudó dinero para el depósito de un departamento que consiguió gracias a sus contactos de Facebook.

Land se casó en 2019 y tuvo dos hijos con su actual esposo

Así fue como la limpieza de casas pronto se convirtió en su principal fuente de ingresos, pese a que le resultaba ser un trabajo agotador y tedioso. Sus herramientas de trabajo con los que se ganaba la vida, relata, eran dos botellas de aromatizantes en spray, un recipiente de detergente en polvo, dos esponjas, un par de guantes amarillos, 50 trapos blancos, dos plumeros, una aspiradora y dos trapeadores.

A través de la serie, los guionistas, productores y directores intentaron reflejar hábilmente la vida de Alex, que es tan dura, llena de trabas y con problemas como los que pueden atravesar muchas mujeres actualmente y en silencio.