Bienvenidos a bordo: por qué Guido Kaczka no permitió que un concursante compita en las dominadas

El Carpintero y Antúnez siguen rompiendo récords en Bienvenidos a bordo (eltrece). A medida que pasan los programas, nuevos retadores son presentados por Guido Kaczka que, sin éxito, ponen a prueba su habilidad física y se ven derrotados por la dupla imbatible en el juego de dominadas. Este martes, sin embargo, el conductor tuvo que tomar una difícil decisión y prohibirle a un concursante que se someta al desafío.

Sesenta y seis era la cantidad de dominadas a superar luego de que El Carpintero y Antúnez hicieran su pasada. Cuando fue el turno de Gabriel, el joven compartió un breve diálogo con Kaczka que le dio la pauta al presentador para tomar una decisión. “Vengo de una lesión así que vamos a hacer lo posible”, advirtió.

Sus palabras generaron debate y confusión. Primero, Guido creyó que se estaba recuperando de una lesión previa. Pero, ante esta confusión, el participante lo corrigió y explicó que se había lastimado en el trayecto al programa. “Fue un choque con la moto, estoy bien”, le dijo. Después de un breve intercambio entre los presentes en el estudio, Kaczka decidió poner un límite.

Guido Kaczka no lo dejó participar del desafío de las dominadas

“Acá es una cosa de sorpresas todos los días ¿Cómo que chocaste con la moto? ¿Ahora lo decís? No, no, mi mamá me hubiera dicho: ‘Guido, no dejes que haga’”, le dijo. Más allá de esto, Gabriel quería jugar y al grito de “estoy joya”, amagaba a sujetarse de la barra y comenzar a participar”. “No, sos inconsciente. No, es que no puede hacer”, sentenció el conductor.

Finalmente se tomó una decisión. A causa de la lesión y el accidente automovilístico, Gabriel no pudo participar del desafío de las dominadas. En su lugar fue su compañero, quien hizo dos pasadas para intentar igualar o superar a la cantidad lograda por Antúnez y El Carpintero.

Lamentablemente su desempeñó no alcanzó. Con uno menos en el equipo e intentando hacer el máximo esfuerzo, el retador alcanzó las 43 dominadas completadas perdiendo por una diferencia de 23 el desafío. Tras un saludo y posterior despedida del estudio, la pantalla mostró cuánto dinero llevan acumulados los vigentes campeones gracias a sus victorias conquistadas. Por el momento, la dupla compuesta por el ya famoso Carpintero y su amigo Antúnez recaudó $1.926.000.

Guido Kaczka no dejó que un participante compitiera en las dominadas (Foto: Captura de video) Captura de pantalla

Conforme vayan avanzando los programas, continuarán compitiendo para mantenerse vigentes. En caso de que aparezca una pareja que pueda superarlos en cantidad de dominadas, cobrarán el dinero acumulado hasta ese programa.