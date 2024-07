La insólita teoría de un participante de Survivor sobre usar ropa interior masculina

Escuchar

Esta semana comenzó el esperado reality de supervivencia conducido por Marley llamado Survivor, Expedición Robinson (Telefe), en el que 25 participantes, divididos en dos equipos, deben superar toda clase de pruebas en una isla apartada para llegar a la gran final y ganar la competencia. A medida que avanzan los capítulos se van conociendo las historias de cada uno de los concursantes, que deben tener una personalidad especial para afrontar un desafío de esta magnitud.

“En los campamentos, algunos miembros disfrutan de la libertad de caminar desnudos, practicar yoga o tomar clases de baile”, señaló Marley antes de que se presentará Iván, un entrenador orgánico de 29 años, que nació en la Ciudad de Buenos Aires, pero fue criado en el sur del país. En la primera escena se lo vio dando clases de yoga a sus compañeros cerca del mar.

“Vivo bastante precario. Solo como una vez por día. He hecho ayunos de dos o tres días, y más también. No he sentido hambre en ningún momento. De hecho, siempre me sentí vital y habla de lo mal que estamos como civilización. Realmente necesitamos lo que es la energía del entorno”, introdujo, y luego se refirió a sus motivaciones como entrenador: “Mi búsqueda es que el ser humano pueda salir de su casa y moverse al aire libre, absorber los electrones de la tierra. Todo se resume a lo básico. Lo que deberíamos respetar son los ciclos tanto del día como de la noche. Respetar los alimentos reales, que fueron bañados por el mismo sol que nos ilumina nuestros ojos y nuestra piel. Que vos puedas desnudarte tranquilamente y ser vos”.

La teoría de Iván sobre la ropa interior masculina

Iván sorprendió a muchos de sus compañeros cuando se sacó la ropa interior y se metió al agua en pleno atardecer. En este sentido, contó en el programa cuál es su pensamiento. “Se sabe que el humano actual está muy reprimido y no tiene tiempo para sí mismo. Le cuesta mucho entrenar y moverse. Estamos divorciados de nuestro cuerpo y es importante dejar que nuestro cuerpo respire un poco”, señaló.

Sin embargo, luego fue más específico con su teoría sobre el cuerpo humano y el uso de vestimenta. “Dejar que todo respire un poquito va a ayudar a mis compañeros que vi que están paspados, tienen quemaduras. Es una decisión de cada uno. A mí no me importa si estoy flaco o estoy gordo”, manifestó para sorpresa del público. “Es lo que necesita mi salud. Si hoy en día necesito que esto respire, me lo voy a sacar y hace que el sol haga lo suyo”, continuó.

Iván es entrenador orgánico de 29 años. Foto/Instagram: @survivortelefe

Asimismo, añadió: “Considero que los calzones no son algo natural del humano. El masculino no lo necesita. Que nuestros testículos estén pegados cerca del pene hace que tenga más temperatura de la que realmente necesita. ¿Por qué la bolsa baja? Porque tiene que estar divorciada del cuerpo, tiene que estar lejos”.

Por último, explicó que el “ritual” que hace no es más que tirarse al agua sin ropa y que el sol lo seque. “Abrazar a mi propio cuerpo no importa lo que tenga”, concluyó. Sus declaraciones llamaron la atención tanto del público como de sus compañeros, que se vieron sorprendidos cuando realizó esta actividad.

LA NACION