Es bombero, participa en Survivor y se quebró al encontrarse con una sobreviviente de Cromañón: “Capaz estoy viva por vos”

Este miércoles, en una nueva edición del programa Survivor (Telefe), la historia de dos participantes se entrelazaron entre sí y causaron una fuerte emoción en los presentes. Los protagonistas fueron Martín Lobo (53), de profesión bombero, y Giselle Margonari (42), sobreviviente de la tragedia de Cromañón.

Divididos en bandos norte y sur en el programa, los concursantes estaban próximos a disputar una de las misiones hasta que Marley, conductor del ciclo televisivo, recordó el pasado de Martín, quien tuvo un rol preponderante como rescatista en Río Turbio, la tragedia de Once y el incendio de Cromañón en el año 2004.

“Fui 28 años bombero. Estuve en Río Turbio sacando a los mineros, en Cromañón... el grupo de rescate se mueve por todo el país. Es muy fuerte todo”, lanzó Lobo, con su voz quebrada. Tras esta declaración, Agustín Monzón, un compañero de su grupo denominado norte, expresó: “Es el padre de esta gran familia, un héroe”.

En un reality donde la condición física y mental predomina al estar a la intemperie en las playas de Capurganá, en Colombia, la participante Giselle Margonari registró todo lo que declaró el bombero y al terminar el juego le pidió a Marley unos minutos para contar su historia relacionada con la tragedia de Cromañón, donde murieron 194 personas.

“Te quería interrumpir un segundo...”, empezó Giselle, quien trabaja en un casino como crupier. “Escuché la historia de Martín, pero estaba concentrada en el juego. Yo soy sobreviviente de Cromañón, capaz estoy viva por vos”, relató, terminante.

Entre lágrimas, la mujer siguió: “Estaba tan concentrada en el juego y en ganar que solamente me quedó que era bombero. Después me cayó la ficha y sentí ganas de abrazarlo. Me encantaría en algún momento poder charlar con él”.

Entre aplausos y congoja por todo lo sucedido, Margonari contó brevemente su experiencia en el lugar de los hechos: “Fue heavy. Estaba adelante de todo y me costó un montón salir. Los bomberos dejaron todo, varios de ellos perdieron la vida por rescatar a otras personas. Es una labor tremenda la que hacen”.

Para culminar este encuentro emotivo, Marley le deslizó a Giselle que lo sucedido es una “imagen traumática que la acompañará durante toda su vida” y la participante asintió sobre este suceso que tuvo lugar a finales del año 2004.

Cómo es el formato del programa

Con un arranque impactante desde lo emotivo, los participantes deberán superar varios escollos durante su estadía en la selva para coronarse como el ganador. Divididos en dos grupos, norte y sur, los “supervivientes” deberán explotar su condición física y mental para imponerse a las condiciones extremas del lugar y así conseguir, en principio, sus propios alimentos para el día a día.

A todo este escenario, se le deberán sumar las inclemencias climáticas y la dificultad de las consignas, donde aflorará -o no- el trabajo en equipo para poder superar los obstáculos. En el medio, los encontronazos, liderazgos y las disputas internas le pondrán un condimento especial a este programa que fue grabado en 60 días.

