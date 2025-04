Quién es Oky, el streamer que fue internado tras una preocupante trasmisión en vivo

El martes por la madrugada, Octavio “Oky” Appo, un streamer santafesino con más de un millón de seguidores en las redes sociales, vivió un episodio dramático durante una de sus transmisiones habituales, lo que causó asombro entre sus fans. Después de esa accidentada emisión, sus allegados compartieron un comunicado en el que informaron que el creador de contenido fue internado.

¿Quién es Oky?

El influencer que fue criado en Tucumán se volvió famoso por los videos que hacía desde la Ciudad de Buenos Aires, sitio donde se refugió durante la pandemia y tiempo en el que nació y creció como streamer.

Octavio Appo nació en Santa Fe, se crió en Tucumán y ahora vive en Buenos Aires (Fuente: Instagram/@octavioappo)

Su preponderancia en TikTok, Instagram y Twitch lo llevaron ser uno de los más populares. Con 24 años, saltó a la fama, lo que le permitió orientar parte de su carrera a la música, una de sus grandes pasiones.

En Twitch inició con su programa, Rompiendo el hielo, donde hacía entrevistas a diferentes personalidades. En 2023 fue parte del elenco de The Challenge (Telefe). Sin embargo, el escándalo también fue parte de su ascenso y le valió de diferentes críticas.

Oky, participó de The Challenge Argentina en 2023 captura de video

Lo cierto es que en enero de este año se viralizó un video en el que tuvo actitudes violentas con su gato e incluso con su novia. En aquella transmisión, dirigió comentarios de mal gusto hacia Sasha Ferro y luego tiró a su mascota al suelo.

Además, en febrero, Oky, junto a otras dos personalidades del streaming, intentó ingresar a la casa de Gran Hermano, pero la Policía los detuvo en las inmediaciones del set de Telefe.

Por qué está internado Oky

El hecho dramático ocurrió en medio de una transmisión habitual en la que promocionaba un casino online. Sin embargo, su aspecto era adormilado, no pronunciaba bien las palabras y, en algunos momentos, decía incoherencias. Más tarde, según lo que habrían explicado sus seguidores, en el video en vivo insinuó haber consumido algún tipo de sustancia que le provocó ese estado.

Uno de los momentos polémicos de Oky que causó asombro entre sus seguidores

En uno de los recortes que más tarde se viralizaron en redes, se pudo ver al streamer con el rostro pálido, usando lentes de sol dentro de su departamento y sin poder dirigirse con coherencia a su público. Incluso mostró cambios rotundos en su estado de ánimo. Además, expresó que atravesaba una situación personal compleja y compartió detalles íntimos que nunca antes había revelado.

Al tratarse de una emisión pública, su novia, Sasha Ferro, lo llamó por teléfono e intentó persuadirlo para que dejara el streaming. Pese a la insistencia de la influencer, el tucumano desoyó sus pedidos y continuó con la transmisión, en la que recordó aspectos de su vida y, al hablar de su madre, rompió en llanto.

La situación parecía estar fuera de control, por lo que varios amigos suyos se acercaron a su casa para asistirlo. Asimismo, la Policía los acompañó como refuerzo.

Después de eso, los familiares de Oky difundieron un comunicado en sus redes para llevar tranquilidad a sus seguidores. Allí confirmaron su hospitalización y aseguraron que está enfocado en una pronta recuperación, aunque él prefirió no pronunciarse públicamente.

El posteo que realizó el círculo íntimo de Octavio en sus redes para comunicar sobre su estado de salud actual (Fuente: Instagram/@octavioappogh)

“Como es de público conocimiento, queremos contarles que Oky está atravesando un momento difícil. Ayer [por el martes], junto a su entorno más cercano, tomamos la decisión de internarlo para que reciba la ayuda que necesita”, explicaron. Y agregaron: “Está acompañado, contenido y enfocado en su recuperación. Les pedimos por favor que respeten este momento y a su familia”. Por último, señalaron: “Gracias por comprender y por todo el amor que siempre le brindan”.

A pesar de las distintas polémicas que protagonizó en directo o que luego salieron a la luz en el mundo virtual, en esta última ocasión Octavio Appo recibió el apoyo de la comunidad de streamers, en particular de Martín Pérez Disalvo (Coscu), quien desde su cuenta de X criticó a quienes atacaron a su colega.

El comunicado de Coscu tras el polémico directo de Oky (Fuente: X/@Martinpdisalvo)

“Vi otras comunidades descansando a Oky por su estado actual. No quiero ver en mi comunidad posts riéndose o burlándose de lo que le está pasando a Oky. Yo sé que estoy peleado con el chabón, que se las mandó, etc. También sé que va a mostrar chats, etc. Pero el chabón necesita ayuda, no que la gente se burle y lo señale. Su familia y amigos más cercanos lo están tratando de ayudar y acompañar como pueden. Acá, el que se burla se va baneado”, expresó.

LA NACION