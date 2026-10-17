La miniserie alemana de suspenso psicológico que tiene a todos atrapados y es ideal para maratonear este fin de semana

Una vez que desembarcan en Netflix, las producciones de suspenso psicológico no tardan en posicionarse en el ranking de lo más visto de la plataforma; y este fue el caso en las últimas horas de La Trampa, una serie alemana que arrasa entre los suscriptores. Si no sabés qué ver, la ficción tiene un condimento aún más tentador: tiene una duración de seis episodios, lo que la convierte en el ideal para maratonear durante este fin de semana fresco y nublado.

La Trampa, la serie alemana que arrasa entre los suscriptores (Foto: Netflix)

Basada en la novela homónima de Melanie Raabe y dirigida por Isabel Kleefeld, la historia sigue a Lisa Konrad (Friederike Becht), una exitosa escritora que vive completamente recluida en su casa debido al trauma y la agorafobia que le causó el brutal asesinato de su hermana Anna diez años atrás, un crimen que la policía nunca pudo resolver. La trama da un giro definitivo cuando Lisa ve en la televisión a un periodista llamado Robert Lenzen (Hans Löw) y reconoce en él al verdadero asesino.

Como no tiene pruebas físicas que la policía pueda usar para arrestarlo, Lisa decide armar su propia emboscada. Así es que escribe una nueva novela inspirada en el crimen de su hermana y utiliza la gran expectativa por su libro para atraer a Lenzen a su casa con la excusa de brindarle una entrevista exclusiva. Su meta es acorralarlo en su propio terreno, obtener una muestra de su ADN y lograr que confiese frente a las cámaras.

La historia sigue a Lisa Konrad, una exitosa escritora que vive completamente recluida en su casa debido al trauma y la agorafobia que le causó el brutal asesinato de su hermana Anna diez años atrás (Foto: Netflix)

A lo largo de sus seis capítulos, la miniserie se convierte en un tenso duelo de mentes entre la escritora y el periodista, donde la duda constante es si realmente Lenzen es el culpable o si la memoria traumatizada y el aislamiento de Lisa le están jugando una trampa a ella misma. La producción destaca por su atmósfera encerrada y sofocante, sus giros argumentales y el constante juego entre la ficción que escribe la protagonista y la realidad que intenta desenterrar.

“La exitosa escritora Lisa Konrad no sale de casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna, hace casi diez años. Pero al creer ver al asesino en televisión, se propone tenderle una trampa utilizándose a sí misma como cebo”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Tres series alemanas llenas de suspenso psicológico para ver en Netflix si te gustó La trampa

1. Mindfulness para asesinos (2024)

Björn, un abogado de mafiosos, asiste a una clase de “mindfulness” para equilibrar su trabajo y su vida personal. Ahí aprende varias estrategias, como, por ejemplo, matar. Duración: dos temporadas. Ver Mindfulness para asesinos.

Videoplayback (20)

2. Cassandra (2025)

Una familia se muda a la casa inteligente más antigua de Alemania. Al llegar, descubre que quien manda en el lugar es una asistente virtual dispuesta a todo para mantenerlos allí. Duración: seis episodios. Ver Cassandra.

Cassandra, tráiler oficial

3. Unfamiliar (2026)

Los exespías Simon y Meret Schäfer, que gestionan un refugio seguro en Berlín, ven cómo su tranquila vida se desmorona cuando reaparece una misión pasada en Bielorrusia, obligándolos a esquivar asesinos y agentes rusos mientras enfrentan secretos de su matrimonio. Duración: seis episodios. Ver Unfamiliar.