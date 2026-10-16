Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana nublado y fresco

Maratonear con el mejor contenido de Netflix se convirtió en uno de los planes favoritos para hacer durante el fin de semana, sobre todo si el clima no acompaña, como ocurrirá este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Como cada viernes, la plataforma de streaming dejó listo el top ten del contenido más visto en Argentina.

A continuación, la lista de producciones de las que podrás disfrutar las próximas 48 horas. Agregá a favoritas la que más te guste, prepará un buen balde de pochoclos y cancelá tu agenda porque no vas a querer levantarte del sillón.

Las mejores cinco películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Animales (2026)

Suspenso/Crimen. Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger. Duración: 1 h 48 min. Ver Animales.

Animales, tráiler

2. Con todos menos contigo (2023)

Romance/Comedia. Bea y Ben, tras tener una primera cita perfecta que termina en un total malentendido, pasan de la atracción al odio absoluto; sin embargo, meses después se ven obligados a reencontrarse en una boda en Australia y deciden fingir que son la pareja ideal por conveniencia personal, una farsa que poco a poco empieza a reavivar sus verdaderos sentimientos. Duración: 1 h 43 min. Ver Con todos menos contigo.

Con todos menos contigo, tráiler

3. La tormenta (2026)

Comedia/Drama. Filip celebra sus 45 años invitando a su círculo de amigos a cenar en la lujosa finca que acaba de comprar junto a su mujer, situada en el norte de Suecia. Allí se desata una tormenta feroz e inesperada que deja a los invitados completamente atrapados en el interior. Duración: 1 h 41 min. Ver La tormenta.

La tormenta, tráiler

4. El cadáver de la novia (2005)

Infantil/Fantasía. En la Europa del siglo XIX, un talentoso pianista se casa accidentalmente con una mujer muerta que lo lleva a otro mundo. Duración: 1 h 17 min. Ver El cadáver de la novia.

El cadáver de la novia, tráiler

5. La era del hielo 5: choque de mundos (2016)

Infantil/Aventura. Manny el mamut comienza a preocuparse cuando su hija Morita anuncia su compromiso y Sid, el perezoso, se ofrece a planificar la boda. Para consternación de Manny, nada puede detener las nupcias, excepto el fin del mundo. Cuando Scrat se lanza accidentalmente a sí mismo al espacio exterior, pone en marcha una reacción en cadena que envía un asteroide hacia la Tierra. Ahora, todo el grupo debe salir de casa para explorar nuevas tierras y salvarse del error cósmico de Scrat. Duración: 1 h 40 min. Ver La era del hielo 5: choque de mundos.

La era de hielo 5: choque de dos mundos, tráiler

Las mejores cinco series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Bajo la superficie (2026)

Suspenso/Intriga. Una misteriosa criatura marina siembra el terror en un pequeño pueblo de Terranova y un curtido pescador y su familia se convierten en la única esperanza de sus vecinos. Duración: seis episodios. Ver Bajo la superficie.

Bajo la superficie, tráiler

2. La trampa (2026)

Suspenso/Crimen. La exitosa escritora Lisa Konrad no salió de su casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna, hace casi diez años. Pero al creer ver al asesino en televisión, se propone tenderle una trampa utilizándose a sí misma como cebo. Duración: seis episodios. Ver La trampa.

La trampa, tráiler

3. Aquel (2026)

Biográfico/Drama. Desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales, la serie retrata el ascenso imparable de Raphael, un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito. Duración: ocho episodios. Ver Aquel.

Aquel, tráiler

4. Tyson (2026)

Biográfico/Boxeo. La vida trepidante del boxeador Mike Tyson, una de las figuras más temidas y fascinantes de la historia del deporte. Duración: cuatro episodios. Ver Tyson.

Tráiler oficial de TYSON

5. El Círculo (2026)

Suspenso/Crimen. El asesinato de una famosa actriz revela una caja de Pandora de secretos y espionaje que amenaza con destruir la vida de cuatro amigos de la infancia. Duración: ocho episodios. Ver El círculo.