La primera foto de la supuesta nueva novia de Benjamín Vicuña

Después de dos años de pasar desapercibido en los medios por cuestiones amorosas, Benjamín Vicuña se convirtió en tema del día este jueves 13 de junio, cuando trascendió que estaría en pareja con una misteriosa mujer. En las últimas horas, circuló la primera foto de Anita, la supuesta novia del actor.

Benjamín Vicuña y una relación que comenzó en escándalo (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Lo prometido es deuda. Luego de que Matías Vázquez asegurara en Socios del espectáculo (eltrece) que el intérprete chileno se habría enamorado de una de sus compañeras de gimnasio, mencionó que este viernes se conocería una imagen de ella y así fue.

“La relación empezó en un gimnasio, fue bomba ayer en Socios del espectáculo. Benjamín Vicuña y una chica desconocida, hasta ahora, porque será famosa a partir de ahora si la relación se establece como todo indica. Se llama Anita, 40 años, separada de Andrés, su ex, con quien iba al gimnasio todo el tiempo, con quien estaba siempre como una pareja muy establecida en ese gimnasio hasta que finalmente esa relación termina teniendo dos hijos en común. Al tiempo, o más o menos en medio de toda esa turbulencia de la separación, ella empieza a conocerse en el gimnasio con Benjamín Vicuña y hoy ellos van a asumir unos dos meses de relación a esta parte”, hizo referencia Rodrigo Lussich sobre la información que su compañero había contado este jueves.

Anita tiene 40 años y se dedica al rubro de finanzas (Foto: captura de TV)

Por su parte, Paula Varela comentó que Andrés, el exmarido de Ana, estaría medio triste por la situación e indicó que la mujer es una de las personas que más llama la atención en el gimnasio. “Me dijeron un dato color que me parece divino. ‘De todo el gimnasio vienen con mejores lomazos, así lindos, Andrea Bursten y ella. O sea que dentro del gimnasio, sí era muy comentada ‘mirá lo que es esta bomba’”, contó.

En ese sentido, Vázquez agregó: “Cuando ella llegaba (al gimnasio) todos los caballeros del lugar decían ‘wow, qué elegancia la de Anita’ (...) No era la vedette exuberante, era una mujer refinada que se subía al elíptico y su desplazamiento generaba con su perfume, porque también me decían que es muy coqueta, la fragancia y el look que tenía y ahí de Vicuña, un hombre que pasó de ser un gran seductor a, entre comillas, estar encandilado por esta mujer y él sintió a primera vista el amor”.

Minutos después, el conductor presentó la nota que le hicieron a Vicuña mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos con sus fans afuera del teatro. “Se dijo que estás en pareja”, le introdujo el cronista y él, sin dudarlo, respondió: “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que bien”. Cuando el notero quiso saber si se trataba de Anita, el chileno esquivó la pregunta y contestó: “Estoy bien. Nos estamos conociendo. Imagínate la vergüenza que me da hablando con toda esta gente acá que vino al teatro”.

Benjamín Vicuña y su exnovia, Eli Sulichín Gerardo Viercovich

Cabe recordar que la última vez que el intérprete de Franco Ramírez Puente en Don Juan y su bella dama (Telefe) oficializó un romance fue en 2022, con Eli Sulichín, la especialista en marketing en comunicación digital a la que conoció en el bautismo de Ana, la hija menor de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán. Pese a que se los veía felices juntos, el noviazgo duró unos pocos meses.

