El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña el día en que su hija Blanca hubiese cumplido 18 años “Lo que pudo ser”

El 8 de septiembre de 2012 es una fecha que quedará marcada para siempre en el corazón y en el alma de Benjamín Vicuña. Ese día su hija mayor, Blanca, -fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain- murió tras estar varios días internada en un centro de salud de Santiago de Chile. Si bien él hizo el duelo a puertas cerradas, con el tiempo empezó a incluir a sus seguidores al hacer posteos en redes sociales para recordarla. Justamente este 15 de mayo ella hubiese cumplido 18 años y por eso le dedicó un conmovedor mensaje acompañado con una dulce foto.

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”. Así comenzó el posteo que le dedicó a su hija. “Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”, continuó.

El emotivo posteo de Benjamín Vicuña en el día que su hija Blanca hubiese cumplido 18 años (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

En esa misma línea, agregó: “Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena”.

“Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, concluyó Vicuña. Sus palabras estuvieron acompañadas por una dulce postal de su hija con una radiante sonrisa y una mariposa pintada en el rostro.

La profunda reflexión de Vicuña conmovió a más de uno y rápidamente la publicación se llenó de likes y comentarios. Una de las primeras en pronunciarse fue María Eugenia ‘China’ Suárez, su expareja y madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, quien comentó con un emoji de un corazón rojo. Asimismo, María del Cerro, Sabrina Garciarena, Sebastián Wainraich y Marcela Kloosterboer también reaccionaron a la publicación.

El 15 de mayo, Blanca hubiese alcanzado la mayoría de edad

Blanca Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años. Durante unas vacaciones en la Riviera Maya, México, con sus padres Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain y sus hermanos menores, Bautista y Beltrán, contrajo una bacteria y la ingresaron a un centro de salud en Santiago de Chile. El cuadro empeoró en cuestión de días y sufrió una neumonía hemorrágica, lo que desencadenó en una falla multisistémica y posteriormente, la muerte.

Los días 8 de cada mes, el exprotagonista de El primero de nosotros le rinde tributo a su primogénita con publicaciones en sus redes sociales. Él se ocupa de mantener vivo su recuerdo y compartir historias de ella con sus hermanos menores, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio. Incluso en mayo del año pasado lanzó su primer libro, Blanca, la niña que quería volar, donde hizo una reflexión sobre el proceso de duelo tras la muerte de su hija.

