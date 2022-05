La reinvención de Nahuel Mutti: lejos de los medios, apuesta a su emprendimiento en Ámsterdam

Apareció de golpe en los primeros planos como una de los protagonistas de Verano del 98, una de las tiras más recordadas de finales de los 90, y con la misma velocidad con la que emergió en el prime time decidió alejarse de los grandes focos y llevar su carrera a un lugar más íntimo, más parecido a lo que él sentía. Hoy, 24 años después del éxito que lo catapultó a la fama, Nahuel Mutti sigue ligado al arte pero, también, se anima al mundo del turismo con su propia empresa fundada en Ámsterdam.

“La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción y me fui corriendo”, cuenta en diálogo con LA NACION al rememorar su paso televisivo, aunque luego aclara: “No fue algo dramático, siento que fue algo que se dio de manera natural, que se fue gestando. Fue una transición, lo vi muy mezclado con algo que no me interesó”.

Nahuel Mutti, arriba a la izquierda, junto a todo el elenco de Verano del 98: Nancy Dupláa, Tomás Fonzi, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer y Celeste Cid, entre otros archivo

Verano del 98, El Hacker y hasta una participación en Casados con hijos fueron algunos de los programas en donde brilló, pero luego, lentamente, sus apariciones en la televisión se fueron haciendo más espaciadas, y su carrera se enfocó más en el cine y, sobre todo, en el teatro.

“No es que me fui corriendo a paso rápido, pero de a poquito me fui yendo para otro lado”, explica. Menos minutos en televisión significaron también más momentos para enfocarse en otras pasiones.

La pandemia y su vida como emprendedor

Todo empezó con un viaje y con una casualidad. “Estaba de viaje en Ámsterdam, justo antes de la pandemia, cuando veo que a alguien que se le cayó dinero al piso, se lo di y resultó ser un argentino. Ahí nos pusimos a charlar”, rememora Nahuel. Se trataba de Manuel, un cordobés que hoy es su socio en su nueva empresa de turismo radicada en los Países Bajos.

“Él está viviendo allá desde hace ocho años. Cuando llegó se le dificultó mucho conseguir hospedaje, le parecía muy caro y se tenía que estar moviendo todo el tiempo; nos pusimos a hablar de cómo resolver el tema habitacional y así nació Urban Roomie”, agrega. “La idea es desarrollar experiencias para nómades digitales y estudiantes internacionales que abarcan hospedajes, comunidad y turismo al mejor precio del mercado. Les ofrecemos estadías prolongadas y económicas de 30, 60 y 90 en hoteles. Tenemos convenios en Ámsterdam, Berlín y Copenhague”, explica.

Sin embargo, para Nahuel el futuro está en la Argentina, ya que que planea en los próximos meses poner su sede en Buenos Aires. “Ahora estamos empezando a desarrollar todo para lanzar esto también acá, dentro de dos o tres meses y también en cuatro ciudades de México: Rivera Maya, Cancún, Islas Mujeres y Tulum para mediados de agosto”, suma.

“Buenos Aires es la ciudad N°1 en Latinoamérica y es muy accesible para el europeo por el cambio y todo lo que brinda: una ciudad cultural, artística, llena de museos, noche, restaurantes, café… hay de todo. Es una manera de ayudar al hotel y a la ciudad”, detalla.

Nahuel Mutti, reinventado: alejado de los medios, apuesta por su emprendimiento

Según el actor, esperan recibir entre 23 mil y 25 mil turistas en Buenos Aires para el año próximo, para así poder seguir con su crecimiento. “Aunque la empresa esté en Europa quiero que los empleados sean argentinos trabajando desde acá, el 90% de los empleados hoy son argentinos y van a seguir siéndolo”, aclara.

Pero claro, ¿qué es lo que pasó para que una persona reconocida por la actuación tenga su cabeza puesta en una empresa de turismo? Según Nahuel, la faceta empresarial no es nueva en su carrera. “Siempre fui bastante emprendedor, desde los 20 años, por más que actuaba siempre invertía en otra cosa al mismo tiempo. Tuve diferentes negocios, desde que empecé a facturar, varias inversiones que no fueron públicas, siempre fui un buscador de nuevas oportunidades”, rememora.

La fotografía, sus hijos y el trap

Sin embargo, el arte sigue ligado a su vida. Una vez que se alejó de la televisión, apareció la fotografía. Esta vez del otro lado de la cámara, eligió las redes sociales y las muestras como una nueva manera de expresarse.

“Empecé a sacar fotos y sentí que tenía buen ojo; la gente me decía que les gustaban mis fotos. Me puse a estudiar y ahora estoy preparando una muestra para hacer este año”, cuenta Nahuel, antes de remarcar: “El problema es que no le puedo meter de lleno porque estoy con mi nuevo emprendimiento, pero es algo que me apasiona, así que siempre está ahí”.

En una casa con tanto arte (está casado desde hace años con Catarina Spinetta, hija de Luis Alberto Spinetta) no es extraño que sus tres hijos hayan legado alguna de sus inquietudes. Benicio y Ángelo, los mayores, probaron suerte en la actuación, pero también en la música, a tal punto que formaron su propio dúo de trap llamado Fluos.

“Lo sentí como algo natural, ellos fueron siempre libres de elegir y el camino que están eligiendo es la música. Los apoyo, me encanta lo que hacen, son súper creativos y lo hacen de un lado súper independiente, no cortan caminos, la están haciendo re de abajo, se producen todo lo que hacen, nadie les regala nada. Verdaderamente lo hacen con pasión, amor y esmero”, cuenta orgulloso.

“Sigo siendo una persona sensible”

“Uno tiene que hacer las cosas siempre con la intención de solucionar algo, ahora fue la pandemia que puso un paradigma nuevo, pero siempre con esa idea. Todo se tiene que adaptar, tanto uno como persona como la sociedad”, opina Nahuel.

“Ahora el presente me tiene ocupado con esto, me gusta la fotografía y el arte y sigo siendo una persona sensible así que a nivel artístico mi vida no va a cambiar, pero no estoy con tiempo ahora de ocuparme de hacer una película o una obra de teatro”, cierra.