La salud de Wanda Nara: en medio del hermetismo, la conductora suspendió un viaje a Europa

A 24 horas de que se conociera la noticia de que la empresaria, conductora televisiva y mediática Wanda Nara fue internada de urgencia en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, el hermetismo en torno a su salud continúa y debió suspender un viaje familiar que tenía programado a Europa.

La razón de la internación en el sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, es que sufrió una descompensación el miércoles. A partir de ese episodio, se le realizaron una serie de estudios para determinar qué le ocurrió. Como algunos de los resultados no dieron bien, los médicos decidieron internarla por unas horas y luego volvió a su casa. Según trascendió, se le hicieron una serie de pruebas complementarias para poder arribar a un diagnóstico preciso.

De esa forma, sus próximos planes quedaron en pausa: Nara planeaba unas vacaciones a Milán para las próximas horas, según pudo saber LA NACION. Ella iba a aprovechar para descansar con su familia después de haber concluido con las grabaciones del reality MasterChef. Luego iba a regresar a la Argentina para abocarse a otros proyectos laborales que tiene en carpeta con Telefe.

Andrés Nara rompió el silencio sobre la salud de Wanda: “Me merezco saber sobre su salud”

La modelo y empresaria viene de unos días agitados, ya que recientemente finalizó con las grabaciones del reality gastronómico, donde desarrolló su faceta de conductora. Además, el domingo pasado se ganó el Martín Fierro como Revelación por su participación en el programa ¿Quién es la Máscara?, de Telefe.

“Quiero agradecerles a los que, muchas veces, hablan mal de mí porque me hacen más fuerte, más poderosa e indestructible”, expresó Wanda en su discurso de agradecimiento. También destacó a todo el equipo de trabajo que hizo posible el programa conducido por Natalia Oreiro. Nara se mostró muy contenta, rodeada de sus cinco hijos y de su esposo, Mauro Icradi, quienes la acompañaron a la ceremonia.

Al día siguiente, Wanda contó en sus redes dónde había colocado el Martin Fierro en su casa. “Está en la mesa de luz”, reveló ante las preguntas de sus seguidores. Además, contó que sus hijos le pidieron que lo exhiba en el living de su hogar, pero que por el momento quiere mantenerlo cerca.

Quién sí fue Andrés Nara, quien desde hace más de ocho años tiene una relación distante con su hija, aunque en el último tiempo lograron recomponer el vínculo.

Ahora, la salud de Wanda fue punto crucial para que Andrés dejara atrás por completo las diferencias y decidiera acercarse a ella para acompañarla y conocer su estado de salud, aunque se encontró con un contundente silencio. Por eso, fue hasta la clínica ubicada en Palermo para saber de primera mano la información.

“Había un blindaje. No querían brindar nada y me llamó la atención. Después me dijeron ahí que no tenía nada”, reveló este viernes en Nosotros a la mañana (eltrece) al dar detalles sobre lo que ocurrió cuando llegó al sanatorio. Como no pudo ver a la conductora y la información que le llegó fue escueta, reclamó poder saber qué le pasa.

“Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero me merezco saber de su salud”, reclamó ante las cámaras al revelar que nadie del entorno de su hija “habla nada”. Además, relató que vivió “una tarde terrible” al escuchar que en los medios que especulaba con que la mediática atravesaría un cuadro grave.

