Sienna Miller y su hija Marlowe deslumbraron en la alfombra roja de Cannes con la matriarca de la familia

Siena Miller suele aparecer en cada uno de los eventos que protagoniza en compañía de su novio, Oli Green. Sin embargo, a la alfombra roja de la edición número 77 del Festival de Cine de Cannes decidió llegar de la mano de una invitada muy especial: Marlowe, su hija de 11 años. La pequeña no sólo deslumbró por su simpatía y su soltura, sino que, además, dejó al descubierto que con su mamá son dos gotas de agua.

Miller desembarcó en la ciudad francesa para el estreno mundial de Horizon: an american saga, el film que produjo, dirige y protagoniza Kevin Costner y en el que ella forma parte del elenco. La actriz apareció en escena con un diseño en color celeste realizado en gasa y plagado de volados de Chloé, un look en el que combinó lo romántico con lo bohemio. Junto a ella, Marlowe se destacó en un vestido decorado con una gran rosa en la cintura y una enorme sonrisa.

Sienna Miller y su hija de 11, Marlowe Sturridge, en su llegada a la exhibición de Horizon: An American Saga, de Kevin Costner Andreea Alexandru - Invision

Durante toda la velada, madre e hija se mostraron muy compinches. Sobre la alfombra roja, Miller abrazó a su hija y en todo momento se mostró atenta a sus pasos. Junto a ellas también estaba Oli Green, y dejó en claro que la familia ensamblada funciona a la perfección. La actriz británica-borteamericana comparte a Marlowe con su exesposo, el también actor Tom Sturridge, con quien salió entre 2011 y 2015. Además, es mamá de otra pequeña niña, hija de Green, a la que dio a luz a principios de este año.

En Cannes y en familia: Marlowe, Sienna Miller, Oli Green y Jo Miller, mamá de la actriz y abuela de la pequeña Marlowe Scott A Garfitt - Invision

Una familia ensamblada

La primicia de la llegada de la segunda hija de Miller la dio el diario The Daily Mail. La protagonista de la serie Anatomía de un escándalo, de 42 años, se convirtió en mamá el pasado 2 de enero y fue fotografiada paseando por las calles de Londres con la pequeña y con Oli Green, el padre de la niña.

Sienna Miller, Marlowe Sturridge y Oli Green, sonrisas para las cámaras en la alfombra roja de Cannes Scott A Garfitt - Invision

En las postales se podía ver a Miller sonriente con el bebé en el pecho dentro de una mochila especial y un café en la mano derecha. La actriz, al ver al fotógrafo, decidió sonreír con un gesto cómplice. A su lado, Green la miraba y sonreía. La noticia del embarazo de Miller trascendió a finales de julio del año pasado durante unas vacaciones de la pareja y la hija de la actriz en Saint Tropez: es que la pequeña bikini marrón que lució durante una tarde a bordo de un yate dejó al descubierto su prominente pancita.

Un amor bajo perfil

Miller y Green confirmaron su romance en una fiesta de Vanity Fair en febrero de 2022, luego de haber sido sorprendidos juntos en varias oportunidades. Los actores decidieron mantener su romance lejos de los medios durante un tiempo, hasta que la temporada de los Oscar les hizo tomar la decisión de mostrarse en público por primera vez.

Tres generaciones: Jo y Sienna Miller con la pequeña Marlowe Andreea Alexandru - Invision

A principios de 2023, la actriz reveló que pensaba estar casada y tener hijos a los 30, pero que las relaciones que mantuvo durante esos años no funcionaron. “Invertí lo que me parecieron los años más importantes en algo que no era más que una persona que adentro tenía un balde con un agujero en lugar de corazón. Perdí el tiempo. Y sentí que el tiempo era realmente mi moneda”, dijo la ex de Jude Law en declaraciones a British Vogue.

Sienna Miller y su pareja, el actor Oli Green Getty Images

Inmediatamente, la estrella se apresuró a aclarar que no se refería a Tom Sturridge, con quien salió de 2011 a 2015 y con quien comparte a su hija Marlowe. Entre ellos siempre mantuvieron una relación cordial y amistosa por el bien de la niña.

Deseo cumplido

Sienna Miller durante unas vacaciones con Marlowe y Oli Green el año pasado en Saint-Tropez Spread Pictures/The Grosby Group

Hace un tiempo, Miller habló de su hija Marlowe y compartió algunos detalles de la personalidad de la pequeña. “Cuando estás criando a un niño, ves aspectos de tu carácter en esa persona reflejados. Es la relación más intensa y amorosa que tengo. No hay dónde esconderse”, explicó en una entrevista con People en 2019. “Ella me conoce, yo la conozco. Ella es realmente terca, muy parecida a mí. La veo con su propia personalidad, pero también veo cosas genéticas. Ella es el cielo, es mi niña”, agregó totalmente feliz por tenerla.

En cuanto a cómo es compartir la crianza de la pequeña con su ex, Tom Sturridge, Miller advirtió: “Es genial para nuestra hija que tenga dos padres que se aman y son amigos. Definitivamente es mi mejor amigo en todo el mundo”, le confesó a Harper’s Bazaar en 2017.

