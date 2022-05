La señal de Sergio Denis que recibió su hija: “Sentí que él estaba ahí”

El 15 de mayo se cumplieron dos años de la muerte de Sergio Denis y varios personajes del ambiente artístico lo recordaron en las redes sociales. Su hija, Bárbara Hoffman, también se pronunció al respecto y reveló que recibió una señal de su padre hace poco tiempo.

En diálogo con el ciclo de entrevistas Mitre Live (Radio Mitre), Hoffman habló del profundo vínculo que mantuvo con el cantante y aseguró que aún lo tiene muy presente en su vida: “Hay días que son más difíciles que otros, me cuesta mucho su ausencia todavía”.

La hija de Sergio Denis habló de la señal que recibió de su padre

Desde su hogar en Lago Puelo, Chubut, donde convive con su hija Francesca, la mujer se refirió a un momento puntual que experimentó y tiene relación con una de las canciones favoritas que compartía con su padre. “Yo viví con él durante mi adolescencia y todas las noches, para que me acostara y pudiera dormir, él me tocaba con la guitarra Alfonsina y el Mar, nos encantaba a los dos”, introdujo en su explicación sobre el emblemático tema de Mercedes Sosa.

Con ese escenario, relató: “Un día que estaba muy triste me fui a la montaña y quería rezar, porque creo mucho, y mientras rezaba me subí al auto, prendí la radio y estaba sonando Alfonsina y el Mar. No es una canción que suelen pasar acá, ya que llegan muy pocas radios. Sentí que él estaba ahí, son señales que se dan. Era una canción muy nuestra y sonó”.

Por otro lado, Bárbara se refirió a las emociones que sintió cuando percibió la emotiva señal. “Me lloré todo y me acuerdo que cuando bajé a la ciudad la llamé a mi mamá y le conté todo llorando”, sostuvo.

Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, en una foto de su infancia junto al cantante

En otra arista de la conversación, Hoffman pidió nuevamente Justicia por la muerte de su padre, quien en marzo de 2019, durante un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cayó desde el escenario a una fosa y tras varios meses en coma, murió el 15 de mayo de 2020. “Hubo negligencias por parte del teatro y nadie nunca nos llamó para solidarizarse con la situación, ni siquiera eso, una falta de respeto a la familia”, concluyó.

Ya es de público conocimiento que la familia inició acciones legales en contra del teatro, la gobernación, el municipio de la provincia de Tucumán y contra aquellos que lo contrataron. Según explicó el abogado Diego Colombo a comienzos de marzo, la causa se encuentra frenada y apuntó contra el fiscal responsable.

En el día en el que se cumplió un nuevo aniversario del incidente, Hoffman también aportó más información al respecto y compartió un emotivo escrito en su cuenta de Instagram. “Hace 3 años recibimos la peor de las noticias. Estas fotos fueron tomadas el 11 de marzo del 2019, unos minutos antes de comenzar a dar un show que, a diferencia de los miles que hiciste en infinidad de lugares y escenarios distintos, terminó en una tragedia que nadie esperaba”, comenzó junto a tres fotos que le tomaron a su papá antes del fatídico concierto.

En ese sentido, continuó: “Estas fotos denotan la felicidad y plenitud que te acompañaba, seguramente sin imaginarte que este sería el final de todo, al menos en este plano. El final de una carrera que estaba a pocos meses de cumplir su número 50, el final de todos los besos y abrazos que la vida tenía reservada para vos, el final de una familia que tuvo que rehacerle como pudo después de tu pérdida. El final de miles de voces y de aplausos que quedaron sin poder ser. El final de todas las risas que encarnabas en tus shows y que ya nunca podrán volver a ser dadas”.

El pedido de justicia de la hija de Sergio Denis instagram @barby.hoffmann

Por otro lado, Bárbara manifestó: “Pasaron muchas cosas, pasó un mundo entre medio pá y después de ese 11 de marzo todo fue caos. Hoy, tres años después, lo más raro es que aún a pesar de las imágenes, de los vídeos, de todas las pruebas que demuestran que las cosas se hicieron mal, seguimos sin respuestas”. Y señaló: “La pregunta es, ¿Seguimos? Porque cada día que pasa tuvimos que seguir sin vos. Porque cada mes que pasa tuvimos que creer cada día un poco menos en la justicia. Pidiendo lo obvio, lo que no debería pedirse”.

Luego de su descargo, finalizó contundente: “¡Sí, seguimos! Más de pie que nunca por vos porque otros te dejaron caer ¡Justicia ya! Tres años sin respuestas”.