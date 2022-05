Quién es Felipe, el hijo de Roberto Pettinato cuyo departamento se incendió en Belgrano

Un departamento del edificio de la calle Aguilar al 2390 en Belgrano se incendió en horas de la noche del lunes. Según consignó LA NACIÓN, los efectivos policiales que ingresaron hallaron una persona sin vida. Por el hecho también resultaron heridas otras tres, entre las que se encontraba Felipe Pettinato, uno de los hijos del reconocido conductor de televisión Roberto Pettinato.

Felipe tiene 29 años y es padre de una niña de 3. Según suele mostrar en sus redes sociales con sus posteos, la pequeña lo ayudó a salir adelante tras varias complicaciones que vivió con su salud en el último tiempo.

Felipe Pettinato fue denunciado por el presunto abuso sexual a una menor Instagram

En marzo de 2021, Felipe fue internado en el Hospital Pirovano por un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, durante el cual habría intentado agredir a su hermana Tamara y a su madre, Cecilia Dutelli. Si bien aquel episodio fue un momento difícil, poco tiempo después reapareció públicamente y le dedicó unas palabras a sus seres queridos.

“Yo tengo el apoyo de mi familia, siempre lo tuve y me cuidan tanto que me dicen que no vaya acá o allá porque van a estar los periodistas preguntándome cosas y la verdad es que no tengo nada que esconder”, expresó en agosto de 2021 ante un móvil de Intrusos (América TV).

Felipe y Roberto Pettinato Archivo

Unos meses antes de eso, estuvo nuevamente en el foco de los medios a raíz de una denuncia por abuso sexual que le hizo una adolescente de 14 años, hermanastra de su expareja, Sofía Colasante. El hecho que aún está en manos de la Justicia.

Sofía y Felipe se conocieron en 2013 a través de las redes sociales y vivieron un intenso romance. Sin embargo, en 2020 se separaron en medio de conflictos y acusaciones cruzadas. “Mi exmujer me fue infiel desde el 2017 al 2020 con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino”, aseguró en ese momento en diálogo con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

Felipe Pettinato y Sofia Colosante

Si bien la separación fue en malos términos, en varias oportunidades él describió a la madre de su hija como su gran soporte y afirmó que lo ayudó económicamente en diversas situaciones.

Felipe se convirtió en padre el 11 de septiembre de 2018 con la llegada de Juana Michela. En ese momento, hizo el anuncio a través de un posteo en su cuenta de Instagram momentos después del parto.

El día en el que Felipe Pettinato presentó a su hija Juana Michela Captura de Instagram

El segundo nombre de la niña tiene un significado especial, ya que lo eligió en homenaje a Michael Jackson. El hijo de Pettinato se considera fanático del rey del pop y a causa de esto se sometió a varias cirugías para parecerse.

En la actualidad, ya lleva realizadas más de seis rinoplastias y como consecuencia de eso sufrió graves complicaciones en su salud. En un momento debió ser internado a causa de una infección en la nariz y en su último paso por el quirófano detectó que tenía problemas para respirar. Poco después pudo recuperarse y se mostró contento por volver a cantar y bailar.

“¡Gracias @DrEduardoSosa por animarte a una cirugía tan excesivamente compleja y lograrla! Gracias por devolverme el aire, la respiración, el olfato, ahora puedo cantar y bailar sin asfixiarme, puedo saborear comidas, puedo besar. Tantos años de amistad y con una humildad y humanidad inigualable. Me devolviste la vida amigo, gracias de corazón ¡y de nariz!”, expresó en las redes sociales junto a una foto del doctor que le realizó la cirugía reconstructiva en el 2019.

La palabra de Roberto Pettinato tras la internación de Felipe a causa del incendio

Este martes, su nombre volvió a resonar fuertemente en los medios a raíz de un incendio que se registró en un departamento de Belgrano donde hubo un muerto y él resultó herido. Según contó el propio Roberto en su programa de Radio Pop, se enteró de lo ocurrido en las primeras horas de este martes y llamó rápidamente a su hija Tamara, quien le contó que Felipe “está bien”.

“Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Me levanté a la mañana para hacer el programa, a las seis menos cuarto, empecé a hablar con el productor, con Iván. Y bueno, una cosa desopilante porque me enteré exactamente en el momento, a esa hora”, introdujo el conductor en su ciclo radial.

A continuación, “Se encuentra bien, con el monóxido de carbono y todo... Creo que por ahí [hay] un muerto, tres heridos, etcétera, etcétera”. Luego , detalló que se encuentra en su casa porque tiene Covid-19 y que una vez que termine de salir al aire desde allí para su programa de radio llamará a su hijo: “Ustedes dirán: ´¿Por qué no va?’. Porque estoy con Covid, metido en casa. Es algo desopilante, bueno, hablemos por teléfono, qué le vamos a hacer”.

Roberto Pettinato apuntó contra los medios

Luego de aportar detalles de la salud de su hijo, el locutor aseguró que no va a confiar en lo que se publique sobre el suceso. “Yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar... No puedo creer en eso”, remarcó y agregó: “Veré cuando termine el programa de hablar con la familia y con Felipe, y ver qué fue lo que sucedió”.

Por otro lado, reiteró nucamente que la sal

Después, dijo que se refirió a la cuestión para llevar “tranquilidad” a sus oyentes y pidió: “Por favor, crean el 30% de lo que les va a contar la prensa amarilla, porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria y van a hacer cualquier desastre. Ustedes, cualquier cosa, me preguntan a mí”.

Según pudo confirmar LA NACION, Felipe está internado en la clínica con consigna policial, debido a que es el único testigo de la muerte, aunque no está en calidad de imputado. Fuentes de la Policía aseguraron que estaba “alterado” cuando lo sacaron de su departamento.