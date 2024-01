escuchar

Luego de su estreno en la pantalla grande el 14 de diciembre de 2023, La sociedad de la nieve desembarcó en Netflix el 4 de enero y, desde aquel día, se posiciona como la más vista de la plataforma. La producción dirigida por Juan Antonio Bayona relata el trágico accidente del avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo y que se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972. Entre la lucha desesperada por la supervivencia, apareció el nombre de Sergio Catalán, el héroe anónimo del que poco se conoce.

“Yo pensé que era gente que estaba turisteando nomás”, dijo en aquel entonces el arriero en una entrevista para la televisión chilena, sobre su encuentro con Roberto Canessa y Fernando “Nando” Parrado, dos de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Santiago de Chile, que se estrelló en la Cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, incluidos 19 miembros del equipo de rugby del colegio Christian Bross, en Uruguay.

Las personas rescatadas crearon un sólido vínculo con Sergio y sus hijos. Foto: (@InformaAlMinuto/X)

Y agregó: “Cuando ya los veo que se aproximan corriendo, casi hasta donde ya podían gritarme, me hacían señas con las manos, pero no les entendía lo que decían”. Estas declaraciones se incluyeron en el documental El arriero del canal de YouTube Contacto.

Tal como contó, Canessa y Parrado no podían acercarse más a Catalán, quien en aquel momento se encontraba trabajando, porque la presencia de un arroyo los dividía.

“Ellos no tenían con qué comunicarse. Nada. No tenían un papel, no tenían un lápiz”, comentó Catalán a Contacto. En ese sentido, fue al refugio de un compañero por un poco de papel y lápiz para que ambos pudieran escribir lo que pasaba.

“Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba (Canessa, que no bajó a la orilla del arroyo por una lesión), en el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba?”, decía.

Al leer aquellas líneas, Sergio, quien se encontraba en el lado chileno de la cordillera, recorrió 120 kilómetros, un total de 10 horas a caballo, para avisar que había encontrado a dos personas sobrevivientes de un accidente de avión.

Sergio Catalán posó con Roberto Canessa (derecha), uno de los dos uruguayos a quien el arriero chileno encontró cuando descendían de los Andes. La foto data del 12 de octubre del 2002 en Santiago. (SANTIAGO LLANQUIN)

Catalán vio por primera vez a Canessa y Parrado el 21 de diciembre de 1972. Todo ese día el arriero lo dedicó para dar aviso a las autoridades. El 22 de diciembre, helicópteros llegaron hasta el lugar del accidente, donde se encontraban los 14 sobrevivientes restantes.

Por su parte, Carlos Páez, otro de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, mencionó que Catalán fue como un padre para todo el grupo.

“Es un momento duro porque se cierra un capítulo de la historia nuestra y para nosotros fue como un padre. Hemos tenido un vínculo a lo largo de estos 47 años permanente y a través del tiempo”, comentó Páez a CNN Chile en 2020, tras el fallecimiento de Catalán, a sus 91 años.

Y completó: “Un gran hombre con una gran familia. Le debemos la vida”.

