escuchar

Después de meses de rumores, de una presunta crisis en el medio, y de una segunda oportunidad con fotos incluidas, hace unos pocos días, Zaira Nara blanqueó su relación con Facundo Pieres. La pareja arrancó el año de la mejor manera, con vacaciones en Punta del Este y demostraciones de amor. Pero, entre medio de las repercusiones, la modelo recibió una predicción para el 2024. ¿Qué le dijeron? Que sonarían campanas de boda con el polista. Lejos de esquivar el tema, en LAM (América) le preguntaron si efectivamente planea casarse con su novio y dio una respuesta que sorprendió a más de uno.

La hermana menor de Wanda Nara atraviesa un gran presente tanto profesional como personal. Disfruta a pleno de la temporada de verano en Punta del Este con su programa de streaming, Rumis, que conduce junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky ‘Juario’ Braier y Leandro Saifir.

Asimismo, es figura en los eventos y tiene varios proyectos con su marca de maquillaje. Paralelamente, vive con todo su romance con el polista.

La postal que compartió Facundo Pieres junto a Zaira Nara en las redes Instagram: zaira.nara

“¿Qué cambio en la relación?”, le preguntó el martes Ángel de Brito a la modelo, dado que el noviazgo ya es de público conocimiento. “Que ahora es mi novio y antes no”, se sinceró ella y aseguró que es de las personas que van “despacio pero firme”. En esta línea, hizo hincapié en sus propios tiempos y sobre todo en sus hijos, su prioridad y quienes a su vez tienen sus propios procesos.

Fue entonces cuando desde el piso de LAM le preguntaron sobre la predicción que recibió de que se casaría este año. La situación en cuestión se dio en el streaming, cuando llamaron a Pitty, la numeróloga. “Tenes propuesta de matrimonio”, le dijo la astróloga y le vaticinó un gran año. Incluso, le predijo “un cambio muy bueno” para 2025 y lanzó en vivo: “Puede que tengas otro hijo”.

“Fue idea mía llamarla y ella nos atendió al instante. A mí nunca me dijo nada Pitty, pero sé que a muchos le tira la posta”, expresó Zaira y fue entonces cuando le consultaron si estaba “abierta” a que eso sucediera. Sincera y sin vueltas, fue contundente al respecto. “Estoy bien así. Imaginate que recién estoy estrenando un título, no voy a perderlo. Por ahora vengo bien así, no estoy con ganas de saltear ninguna etapa”, manifestó, aunque sí reconoció que durante su estadía en Uruguay, con Facundo están “viviendo juntos”.

Lo cierto es que la situación sentimental de la menor de las hermanas Nara es uno de los temas del verano. Para rememorar, en septiembre de 2022 y tras ocho años de relación, se separó de Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Malaika y Viggo. Meses más tardes los rumores sobre un acercamiento con Pieres empezaron a resonar. Si bien las imágenes hablaban por sí solas, ellos no confirmaban la relación. Incluso todo indicaría que este amor interfirió en la amistad de Nara y Paula Chaves, quien fue pareja del polista.

Aunque la propia Zaira anunció en abril de 2023 que estaba “sola”, ambos volvieron a apostar por su amor y se dieron una segunda oportunidad que vino con blanqueo incluido.