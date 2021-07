La Voz Argentina: el grave error de Ricardo Montaner con una participante por el que tuvo que disculparse

Ricardo Montaner reconoció un “grave” error que se produjo al aire en La Voz Argentina (Telefe). El cantautor hizo un mea culpa porque ninguno de los jurados integrado por sus dos hijos Mau y Ricky, Lali Espósito o Soledad Pastorutti se dio vuelta cuando Jaqueline Boghossian interpretaba la canción “Dos gardenias”.

Al finalizar su actuación, Montaner le preguntó a la participante si tenía alguna explicación del por qué nadie se había dado vuelta para elegirla cuando la canción aún estaba en marcha. “Es una canción que hay que como contarla y quizás no les llegó, calculo que tiene que ver con eso”, respondió Boghossian.

“Dame otra razón que creas”, le pidió Montaner para tratar de encontrar una respuesta válida a la decisión del jurado. La participante, en tanto, preguntó si tenía que ver con su voz, algo que enseguida fue negado por el artista.

“No, te voy a decir qué pasa: los coaches se equivocan también, somos personas, seres humanos y estamos todos equivocados. Yo me debí haber dado la vuelta, estaba esperando, quizás, que sucediera algo y cuando me di cuenta ya había terminado la canción. Yo debí haberme dado la vuelta”, se sinceró el intérprete de “Déjame llorar”.

Además, reconoció la voz de la joven y el “grave” error de la noche. “Cantantes maravillosamente bien, no miré a mis compañeros, miré al frente todo el tiempo. No sabía si se habían dado la vuelta o no alguno de ellos y me lo perdí. Te digo más, la gente piensa que estamos aquí arriba, y uno piensa que es perfecto todo, y a veces, nos equivocamos. Te pido disculpas.

Ante la sorpresa de la joven que apenas podía dar crédito a lo que escuchaba del artista, preguntó si podía hacer otra interpretación que le permitiera seguir en competencia. “No se puede hacer otra cosa, solo darte ánimos para que regreses algún día”, cerró.

