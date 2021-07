La Voz Argentina: quién es Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti que cautivó al jurado

La gala del domingo en La Voz Argentina (Telefe) tuvo muchos momentos emotivos, y cada participante generó repercusiones en las redes sociales. La audición de Bianca, hija de Miguel Ángel Cherutti, fue muy comentada en el mundo virtual: la joven de 26 años cautivó a los jurados, y eligió seguir su camino en el exitoso ciclo de la mano de Mau y Ricky.

Previo a cantar su versión de “Hot Stuff”, la concursante se presentó ante los espectadores: “Estudié danza, canto y actuación. Lo llevo en la sangre, y de grande lo fui perfeccionando”. Luego agregó: “Soy hija de un artista, de Miguel Ángel, y estoy muy orgullosa de eso; crecí en un ambiente de teatro, y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío”.

Bianca Cherutti fue una de las elegidas en La Voz y despertó revuelo en las redes sociales - Fuente: Telefe

Consciente del revuelo que iba a generar su participación, aclaró: “Quiero que conozcan mi historia, que sepan que la luché, y las ganas que tengo de estar acá, esta es una oportunidad para demostrar para lo que sirvo, lo que vine hacer y que me conozcan como Bianca, separándome del apellido”.

Aunque su presencia fue toda una sorpresa, algunos usuarios de Twitter remarcaron que la joven ya había participado en el Cantando 2020, junto a su padre. En aquella ocasión se trató de una aparición especial, en reemplazo de Charlotte Caniggia, y lograron conmover a todos cuando interpretaron a dúo “A mi manera”.

En familia: Miguel Ángel Cherutti se muestra orgulloso de sus hijos en las redes sociales Instagram @biancherutti

Allá por 2002 hizo el casting para entrar en Cantaniño, el ciclo donde se formó la banda musical KatrasK. Aunque no quedó seleccionada para integrar el grupo, pudo formar parte del elenco que bailaba y cantaba en el programa. Su participación no trascendió en ese momento porque se presentó como Bianca Ocampo, llevando el apellido de su madre, para que no supieran quién es su padre.

En los últimos años formó parte de la banda tropical a A Pleno, donde bailó y cantó al ritmo de la cumbia. Sin embargo, su carrera dio un vuelco debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y desde su casa siguió publicando nuevo material, aunque esta vez como solista. Así surgió el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, publicado en su canal de YouTube.

Cantando 2020. Miguel Ángel Cherutti cantó "Bésame" junto a su hija e Ivanna Rossi - Fuente: eltrece

“Todo lo que me preponía, me terminaba llevando a la música, o a lo artístico, y eso era lo que realmente necesitaba, y lo que más amo hacer”, recalcó en su reciente aparición televisiva. Lali Espósito fue la primera en girar su silla para demostrarle su interés en reclutarla como una de las integrantes de su equipo. Luego se dieron vuelta Mau y Ricky, quienes le ofrecieron la oportunidad de ser sus tutores durante el proceso.

Finalmente Bianca se decidió por la dupla conformada por los hijos de Ricardo Montaner, y se consagró como una de las elegidas de la noche. Mientras tanto, en las redes se encendía la polémica sobre su paso por el ciclo: “¿Enserio los jurados no sabían quién era esta chica?”; “El año pasado estuvo en el Cantando con su papá”; “¿Dónde quedó eso de darle lugar a los artistas que no tienen los medios para llegar a estos programas?”.

La palabra de Miguel Ángel Cherutti

El humorista habló con el portal Primicias Ya y defendió a su hija de manera contundente: “Fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho y me largué a llorar como un chico; fue ella quien se presentó solita, nunca me dijo nada y tampoco me nombró a mí, pero luego obviamente cuando le piden los datos se enteran que es mi hija”.

Cherutti aseguró que está orgulloso de la soltura que tuvo Bianca cuando pisó el escenario: “Ojalá que tenga mucha suerte, es una artista completa que canta hermoso y se plantó de una manera impactante, hay que estar ahí, no es fácil”. Por último, le respondió a los que critican a su hija: “Eso va a pasar siempre, obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por el apellido, pero hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene”.

Marley defendió a Bianca Cherutti: "¿Qué importa que seas o no 'hija de'?" Instagram @biancherutti

Marley, quien se desempeña como conductor del ciclo, también manifestó su apoyo hacia la participante y resaltó su talento. En sus historias de Instagram publicó un fragmento de la audición de Bianca y escribió: “¿Qué importa si sos o no hija de Miguel Ángel Cherutti? ¡Cantás así!”.

LA NACION