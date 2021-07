Las películas y series que Netflix dará de baja en lo que queda de julio 2021

Todos los meses Netflix hace “limpieza” de su catálogo y da de baja algunos de sus títulos para dar lugar a sus últimos estrenos. Y este julio 2021 no es la excepción.

El mes arrancó con la cancelación de películas con reconocimiento como The Witch, Todopoderoso 2, Split, Lucy, y la saga completa del Legado Bourne. Por el lado de las series, los fans del animé vieron desaparecer del catálogo a One Punch Man, Danmachi — Arrow of the orion y Magi: adventure of Sinbad.

Ahora, Netflix redobla la apuesta y le suelta la mano a unos 18 títulos, entre películas y series, que desaparecerán en distintas fechas del mes, desde el próximo domingo 18. La primera en irse ese día será la serie The Innocents, protagonizada por Sorcha Groundsell y Percelle Ascott, que sólo tuvo 8 capítulos desde su estreno el 24 de agosto de 2018.

The Innocents (2018) será la próxima serie en irse de Netflix. Fuente: Youtube.

Netflix elimina contenidos de su catálogo por varios motivos: en parte responde a su política de poblar su catálogo con producciones propias, lo que la lleva a eliminar títulos cuyos derechos le sean cedidos por otras compañías. En otros casos, puede ser por bajo nivel de audiencia, o por conflictos con las empresas que ceden los derechos de los títulos de algunos films.

Por eso, habrá que apurarse para descubrir y maratonear estas series y películas antes de que ya no estén.

El listado completo de las películas y series que Netflix eliminará en junio

Películas

May You Prosper (20/7)

City of Tiny Lights (21/7)

The 36th Chamber of Shaolin (22/7)

Flying Guillotine (22/7)

Flying Guillotine 2 (22/7)

On the Wrong Track (22/7)

The Five Venoms (22/7)

The Bund (22/7)

The Devil & Father Amorth (22/7)

Waterschool (25/7)

May we Chat (25/7)

War Dogs (26/7)

Loco Love (30/7)

The Stolen Years (31/7)

Series

The Innocents (18/7)

My Hotter Half (22/7)

LEGO Bionicle (29/7)

Bleach (31/7)

