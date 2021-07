El efecto visual que registró una usuaria en Twitter y generó increíbles conjeturas

Una usuaria de Twitter publicó una imagen sorprendente de lo que parece ser la misma persona pero repetida. Esta ilusión llamó la atención de cientos de usuarios que reaccionaron con asombro por la referencia cinematográfica de la misma.

“Hoy presencié un error en la simulación en la que vivimos”, escribió la joven en su cuenta @solcibet y acompañó la descripción con una foto de lo que aparenta ser la repetición de la imagen del mismo hombre.

Con esta publicación, la tuitera hizo alusión a lo que popularmente se conoce como “un fallo en la Matrix”, una expresión que se utiliza para destacar que algo funciona mal en “la fábrica de la realidad”.

Cientos de usuarios se tomaron con humor el posteo de la joven y hasta se animaron a mostrar los errores que encontraron en sus propias realidades.

Un internauta aseguró que no se trata una reproducción de la realidad. “El único motivo por el cual no estoy 100% seguro de que vivimos en una simulación, es que: ¿por qué nos mostraron películas sobre simulaciones si no quisieran que nos demos cuenta?”, preguntó.

Mientras otro bromeó al comparar la imagen de la tuitera con la icónica tapa del álbum Abbey Road de Los Beatles, quienes cruzaban la calle caminando por la senda peatonal.

Otros tantos, mostraron personas vestidas de forma muy similar y que se encontraban cercanos para crear esta ilusión de “un error en la simulación”.

