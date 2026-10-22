Le dieron el alta a Daniel Osvaldo: la emotiva historia que compartió en sus redes

Daniel Osvaldo recibió el alta médica este 22 de octubre después de haber pasado un mes internado. Para festejar la llegada a su hogar, el exfutbolista compartió en sus historias de Instagram un posteo con una foto suya en la que se lo puede ver sonreír en el sillón de su living. Para musicalizar el momento, eligió la canción “I’m going home” (me voy a casa) de la banda estadounidense Ten Years After. Rápidamente, la publicación se volvió viral y decenas de personas comenzaron a dejarle mensajes de cariño y aliento por todo lo vivido.

Daniel Osvaldo había sido internado el 24 de septiembre de manera abrupta en el Hospital de Llavallol (Lomas de Zamora) y luego continuó su internación en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande (Esteban Echeverría). El diagnóstico que recibió fue “derrame pleural originado por una infección dental”, que lo mantuvo durante algunos días en terapia intensiva.

Daniel Osvaldo compartió una foto de su llegada a su casa después de casi un mes internado (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Según explicó el exdeportista días después de ser pasado a una sala común, el derrame pleural se originó por un problema de caries no tratado que devino en una infección bucal que comprometió su pulmón derecho y puso en riesgo su vida. Los primeros síntomas que se le despertaron fueron fuertes dolores musculares, los cuales él atribuyó a un cansancio físico. Esto retrasó su llegada al hospital y fue complicando aún más su cuadro.

Los médicos le extrajeron la pieza dental dañada y esto ocasionó que tuviera mejorías casi inmediatas. En su relato, Daniel Osvaldo remarcó que lo que lo salvó fue su resistencia física, producto de años previos de intensos entrenamientos. “Me remarcaron el peso de mi condición física anterior; la actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”, aseguró.

Daniel Osvaldo había festejado el triunfo de Boca Juniors desde el hospital (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Desde su retiro del fútbol, Daniel Osvaldo decidió incursionar en la música. Con su nombre artístico Dani Stone y una banda propia, el músico suele realizar distintas presentaciones por Buenos Aires y el interior del país. Su próxima fecha estaba prevista para el próximo sábado 31 de octubre en el Café Berlín, ubicado en el barrio de Devoto. Aunque el show fue suspendido momentáneamente, ante su inminente salida del hospital, el músico aguardaría su alta total para volver al ruedo.