Lenny Kravitz mostró cómo se encuentra a los 57 años y causó furor en las redes

Lenny Kravitz es una de las estrellas del mundo de la música que más activas se mantuvieron con el paso de los años. El artista de 57 años continúa componiendo, grabando y haciendo shows. En las últimas horas, además, el artista compartió dos fotos suyas preparando el desayuno por las que se ganó miles de elogios de sus fanáticos.

El miércoles después del mediodía, el intérprete de “American woman” compartió dos postales de su vida cotidiana. Con la camisa desabrochada, el músico aparece de lentes de sol, a punto de servir el café. Con el torso al descubierto, Kravitz deja ver su impactante estado físico, una de las razones por las que recibió varios piropos en su cuenta de Twitter y miles de comentarios humorísticos que comparan la imagen del artista de casi 60 años con el estado físico de personas mucho más jóvenes.

Lenny Kravitz sorprendió a sus seguidores por un impactante estado físico

“2:37 PM. Buenos días. Pasamos la noche en el estudio anoche”, escribió el cantante, explicando las razones por las que su miércoles comenzó pasado el mediodía. Luego, se refirió a las novedades de su carrera en las que se encuentra trabajando. “Tres álbumes en el horizonte. Volviendo. Con amor”, escribió Kravitz sobre su rutina esta semana, totalmente enfocada en la música, tras un largo parate por la pandemia de coronavirus que puso un freno a las actividades de todo el mundo.

Lenny Kravitz impactó con dos fotos suyas mientras prepara el desayuno

En marzo, Kravitz publicó una foto suya con el torso desnudo que causó el mismo revuelo. En la imagen, el músico estadounidense de56 años, aparece sin remera, en pantalones deportivos, con su clásicas rastas, descalzo e intentando abrir un coco. A juzgar por el título de su posteo de Instagram, la escena se produjo a la “1:23 PM”. En consecuencia, sus abdominales torneados se convirtieron en tendencia en Twitter.

En ese entonces, el músico acababa de contarle a sus fanáticos que había dado positivo en Covid-19, razón por la cual estaba en una cuarentena más estricta que nunca, tratando de recuperarse. En aquella oportunidad también proliferaron los memes en los que los usuarios comparaban la figura del músico en detrimento de la propia.

Lenny Kravitz a lo 56 con covid / Yo arrancando el día perfectamente sano después de dormir 10 horas pic.twitter.com/Z9qdtO4YN0 — El Sir 🌱 (@Sir_Mathius) March 17, 2021

A pesar del freno que la cuarentena de Covid-19 impuso en la carrera de Kravitz, el artista nunca dejó de componer. “Compongo con cualquier cosa”, le dijo a Rolling Stone en 2019. “Compongo en mi cabeza, compongo en la guitarra, compongo en la batería...”.

A lo largo de los 30 años de su carrera, Kravitz compuso una larga lista de hits entre los que se encuentran “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away” y “Are You Gonna Go My Way”.