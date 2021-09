El duro testimonio de la mujer que denunció a Lautaro Teruel por abuso sexual

Una de las mujeres que denunció a Marcos Lautaro Teruel, hijo del cantante Mario Teruel (integrante de Los Nocheros), presentó su testimonio frente a la Justicia. Según relató, los episodios de abuso comenzaron cuando ella tenía 10 años y continuaron hasta que ella cumplió 13. El hombre está imputado en dos causas: una por abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, y otra que corresponde a una denuncia previa, en la que fue acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado junto a dos de sus amigos: Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

La denunciante, que hoy tiene 19 años, pidió declarar sin la presencia de los imputados en la sala y relató un encuentro reciente con Teruel -actualmente, de 30 años-, durante el que decidió grabar su conversación para aportar pruebas a la causa. En el intercambio que quedó registrado, el hombre minimizó la situación y explicó que cuando ocurrieron los hechos “era ‘pendejo’, tenía unos 16 años”. Ella asintió, aunque antes las autoridades aclaró que en realidad él era mayor, pero no se animó a contradecirlo.

Marcos Lautaro Teruel es investigado tras ser denunciado por dos mujeres por abuso sexual

Según informó Télam, la mujer contó que ella tenía unos 10 años cuando ocurrió el primer abuso, que sucedió antes de que empezaran las clases. Ese tipo de episodios se repitieron hasta que ella cumplió 13, cuando estaba en séptimo grado. Además, la joven detalló el impacto que tuvo en su vida privada: dijo que era una alumna promedio, muy sociable, pero que a partir de los abusos comenzó a tener problemas en el colegio. “Vivía en la dirección, tenía bajo rendimiento académico y no me llevaba bien con mis compañeros. Me molestaba todo y me sentía incómoda estando con mucha gente. A los problemas los creaba yo”, especificó.

Luego, manifestó que a los 10 años empezó a autolesionarse, realizándose cortes en los brazos y piernas. También comenzó a sufrir trastornos alimenticios y, alrededor de sus 13 años, fue diagnosticada con bulimia y anorexia. Por esa época, según recordó, tuvo varios intentos de suicidio.

Además de dar detalles sobre cómo sucedieron los abusos, la denunciante indicó que a los 13 empezó a buscar excusas para no ir a la casa de la familia Teruel. Asimismo indicó que, recientemente, tuvo una reunión con Mario a la que fue acompañada de su madre. En ese encuentro, el integrante de Los Nocheros se mostró muy molesto por la denuncia, relativizó la situación asegurando que se trataba de “pendejadas” y les advirtió que “no tocaran a su familia”.

Previamente, Marcos Lautaro Teruel fue imputado en otra causa que por estos días también avanza, junto a Rodríguez y Farfán, dos amigos suyos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.