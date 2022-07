Leonor Benedetto arremetió en duros términos contra Georgina Barbarossa tras su pelea con Pepe Cibrián

Leonor Bendetto compartió una carta abierta a través de sus redes sociales en la que apuntó contra Gergina Barbarossa. La actriz defendió a Pepe Cibrián luego de las declaraciones de la conductora de A la Barbarossa sobre el matrimonio del director teatral con Nahuel Lodi, su novio 40 años menor, a quien conoció en una conocida aplicación de citas.

La protagonista de Los ricos no piden permiso se despachó en una extensa misiva que tituló “Matrimonio por conveniencia”, y para que no quedara margen de dudas sobre a quién hacía referencia el texto, adjuntó una fotografía de los ahora esposos.

En el texto se refirió a los motivos que llevan a una pareja enamorada a dar el “sí, quiero”, y el “interés” que puede haber entre dos personas que se quieren. En la carta le tiró un palito a Barbarossa, quién iba a ser la madrina de la boda, pero que se mostró en desacuerdo con que su amigo diera este paso a tan solo tres meses de conocer a su nueva pareja.

Pepe Cibrián se casó con su novio Nahuel a finales de junio pasado Gerardo Viercovich

“Si me remito, como es mi sana costumbre, al verdadero significado de las palabras, resulta que lo que me conviene es algo bueno para mí. Hace tiempo que me consta que a mis mejores amigos los tengo por interés. Por el más puro y bruto interés. Porque me nutren afectiva e intelectualmente, porque me guardan los secretos, están cuando los necesito, porque hacen mi vida mejor, me dan alegría, no me juzgan, soplan debajo de mis alas creativas, y porque, seguramente también, en caso de necesidad, me ayudarían a atravesar algún problema económico”, sostuvo en el texto publicado en Instagram y replicado en Intrusos (América).

“Entonces me pregunto por qué le quitamos a este término todas esas acepciones y nos quedamos solo con el material. Y me parece que hay que tener un espíritu pequeño y hambriento para quitarle de un plumazo todas las otras acepciones”, agregó. En la carta, Benedetto también mencionó que los “amigos” de Cibrián, donde indica que las comillas son deliberadas, “están preocupados porque Pepe se ha casado con alguien más joven al que conoció por Tinder”.

La carta de Leonor Benedetto en apoyo a Pepe Cibrián Instagram

“Me pregunto qué es lo que preocupa, ¿que Pepe tiene 72 y su elegido treinta y pico? ¿Que use su dinero como se le da la gana? Vayamos al peor de los escenarios y atribuyámosle al más joven aviesas intenciones materiales, ¿y si Pepe no le importa?”, planteó la actriz.

Por otra parte, observó de manera irónica que el “peor” escenario para los amigos del director teatral es que Pepe “esté enamorado” de su pareja. “¡Horror! ¿A su edad? O tal vez los ´amigos´, que tienen sus años o más, ya sepan, por experiencia personal, que algunas personas se les seca el corazón y lo único que quieren esos Tíos Patilludos de edad avanzada es que los dejen tranquilos con su bolsita de monedas de oro. ¡Qué no vengan nadie a recordarles que están vivos porque no lo están! ¡La vida es riesgo, Pepe! Nada más lejos y más cerca de vos”, finalizó en la carta.

La explosiva carta de Leonor Benedetto contra Georgina Barbarossa en apoyo a Pepe Cibrián

Luego de que hiciera público el texto en el que arrobó a Cibrián, él, conmovido por sus palabras, compartió un video en sus stories de Instagram en el que les dejó un mensaje a sus seguidores. “Les pido que entren a la historia que acaba de subir Leonor Benedetto hacia Nahuel y hacia mí, hacia el amor de los amigos, en este caso de ella, y a la ética, a la comprensión y a la humanidad. Es importante porque eso habla de un ser humano”, puntualizó.

Pepe Cibrián junto a Georgina Barbarossa en el día del casamiento del director teatral Instagram @pepecibrianc

En una suerte de posdata, Benedetto utilizó una típica frase que se usa al final de los cuentos para decir que la felicidad de los protagonistas sea para siempre. “Comé perdices, Pepe. O faisanes. Y si no dura, qué puede pasar. Lo habrás intentado. En algún lugar del camino nos encontraremos, como dos viejos locos, apurando hasta la última gota de la vida”, cerró.