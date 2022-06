Las disculpas al aire de Georgina Barbarossa a Pepe Cibrián: “Me desbordé”

Este lunes, Pepe Cibrián se casó con Nahuel Lodi, su novio 40 años menor. Sin embargo, la felicidad del enlace se vio un tanto opacada por un enojo de último momento, algo inesperado que ocurrió horas antes de la gran fiesta. ¿Qué pasó? Georgina Barbarossa, quién iba a ser la madrina de la boda, opinó sobre el futuro marido del director teatral y confesó que no estaba muy de acuerdo con que su amigo diera este paso. Al escuchar sus dichos, Pepito se enojó y le retiró la invitación a la fiesta.

“Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen. Le dije: ‘Pepe, no firmes ningún papel’ y al novio le dije: ‘Cuidalo a Pepe porque sino te vamos a caer encima”, dijo Georgina en su programa desatando la furia de Cibrián.

Tras conocerse la noticia de que Barbarossa no asistiría al casamiento, Marcela Tauro explicó: “En su programa le preguntaron acerca del casamiento y se fue de boca. Georgina estuvo en la ceremonia, pero no en la fiesta. Fue un casamiento sin madrina, no la dejaron entrar. ‘No vengas’, le dijo él, después la bloqueó, y es lógico porque vendió al amigo por rating”, contó la periodista en Intrusos.

Si bien hasta ahora no había hablado públicamente, esta mañana la conductora de A la Barbarossa se tomó unos minutos para hablar del tema en su programa. “Una sola pregunta te hago y es todo tuyo. Un nombre y apellido: Pepe Cibrián... habla Georgina Barbarossa”, anunció Lío Pecoraro dándole la palabra a la actriz.

Mirando a cámara y con total honestidad, Georgina hizo su mea culpa en vivo: “Chicos, yo les quiero decir una cosa. Anteayer yo hablé del casamiento de Pepe. Él ya sabe lo que yo opino, yo ya se lo había dicho personalmente y al tocar el tema aquí se desmadró. Yo me desbordé y tendría que haber frenado una serie de cosas que no frené”, admitió la conductora en referencia a ciertos comentarios que hacían alusión al pasado de Nahuel como actor porno y a su desacuerdo respecto a este enlace.

Tras hacerse cargo de la situación tanto en privado como al aire, Barbarossa le pidió disculpas a su amigo. “En realidad el moco es mío, me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Pepe, perdón”, repitió mirando a cámara y hablándole directamente al referente de la comedia musical argentina.

Antes de terminar, Georgina hizo una importante aclaración y le dedicó unas palabras a Nahuel, el esposo de Cibrián. “Yo lo que cuento acá, lo hablo acá y no lo voy a hablar en ningún otro medio porque lo quiero a Pepe, le pido disculpas a Pepe y disculpas a Nahuel y a toda su familia. Como diría mi viejo: asunto terminado”, concluyó y le cedió la palabra a Pecoraro para que continuara con la agenda del matutino.