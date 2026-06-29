Llega la tercera parte de Enola Holmes a Netflix: cuándo se estrena y cómo está compuesto el reparto

Netflix volvió a apostar por la continuidad de Enola Holmes y anunció el estreno de la tercera parte de la historia que relata las aventuras de la hermana de Sherlock Holmes, el famoso detective británico. Según adelantó la compañía, esta nueva entrega estará envuelta en una vertiginosa mezcla de romance y acción.

Cuándo se estrena Enola Holmes 3

La compañía de la N roja informó el desembarco de la película a su catálogo este miércoles 1 de julio a nivel mundial. De todos modos, ya se encuentra el tráiler oficial en español disponible para todos los usuarios de la plataforma.

Enola viaja a Malta para casarse con Lord Tewkesbury (Fuente: John Wilson/Netflix)

De qué trata Enola Holmes 3

Aunque esté en el extranjero, el misterio persigue a Enola Holmes, quien se enfrentará a nuevos desafíos mientras debe cumplir con un compromiso importante en la isla de Malta.

Momentos antes de casarse en la Catedral de San Pablo con Lord Tewkesbury, la detective se entera de que a su hermano mayor lo secuestraron y debe posponer los festejos para hallar el lugar donde tienen bajo captura a Sherlock. Además de la trama base, el personaje tiene que luchar con sus propios fantasmas y diferencias matrimoniales que la hacen perder el control en más de una ocasión.

Minutos antes de casarse Enola se entera que secuestraron a su hermano (Fuente: John Wilson/Netflix)

Cabe recordar que la historia de amor de Enola y Tewkesbury nació mientras ella viajaba en un tren disfrazada de hombre, con el propósito de encontrar a su madre desaparecida. Al mismo tiempo, él escapaba de sus padres en una maleta y, al toparse con la detective, fue amor a primera vista.

Tewkesbury es miembro de la Cámara de los Lores y un defensor del cambio, el progreso y el apoyo a causas nobles, incluida la Ley de Reforma, que amplió el derecho al voto. Su lucha por condiciones laborales justas y humanas es lo que enamoró a Enola Holmes.

En esta ocasión, los proyectos personales y laborales de Enola se chocan con un caso que pone en peligro su vida y la de su hermano, algo distinto al resto de las dos películas anteriores.

En una entrevista que concedió para el medio de Netflix, Tudum, Millie Bobby Brown habló de su personaje y adelantó: “Enola está descubriendo una versión de sí misma que se siente mucho más definida, pero aún en evolución. Construyó algo por sí misma, lo cual es increíble, pero también se pregunta qué quiere a continuación. Creo que es algo con lo que mucha gente puede identificarse. Existe esa presión de: ‘Bien, conseguí esto… ¿Pero quién soy ahora?’”.

Enola debe poner en peligro su vida para encontrar a su hermano (Fuente: John Wilson/Netflix)

El elenco de esta tercera entrega está compuesto por:

Millie Bobby Brown (Stranger Things , The Electric State) como Enola Holmes.

Louis Partridge (Disclaimer, Jay Kelly) como Tewkesbury.

Himesh Patel (Yesterday, Tenet) como el Dr. John Watson.

Henry Cavill (Misión Imposible: Fallout, El hombre de acero) como Sherlock Holmes.

Helena Bonham-Carter (The Crown, la saga de Harry Potter) como Eudoria Holmes.

Sharon Duncan-Brewster (Dune, Ballerina) como Moriarty.

El filme está dirigido por Philip Barantini, el cineasta detrás del exitoso drama policíaco que se rodó en una sola toma, Adolescencia. Asimismo, Jack Thorne, guionista de Enola Holmes y Enola Holmes 2, regresa para escribir el guion, basado en la novela Los misterios de Enola Holmes de Nancy Springer.